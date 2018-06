¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

07 de junio del 1993, hace 25 años

DIRECTIVOS DE AEROMEXICO NO DEVOLVERAN AERO PERU

Principales accionistas de la línea de bandera nacional señalaron que en ningún momento han solicitado rutas en base a monopolios.



07 de junio del 1998, hace 20 años

BANCO MUNDIAL LEVANTARIA OBSERVACION A PRESTAMO PARA REFORMA JUDICIAL

Titular de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, David Pezúa, afirmó que la entidad financiera multilateral flexibilizó su posición y ha "descongelado" el crédito por US$ 22.5 millones



07 de junio del 2013, hace 05 años

PERÚ-ECUADOR CON LA MEJOR RECAUDACIÓN DE LA HISTORIA

Taquilla superará US$ 1.5 millones y Chile obtendría US$ 2 millones en partido con Venezuela. Se emitirán 200 spots en TV durante encuentro. La selección peruana tiene un valor cercano a los US$ 48 millones, mientras que Ecuador alcanza los US$ 73 millones, según Transfermarkt. Las mujeres preferirían ver el partido de fútbol por señal abierta.