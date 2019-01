¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 17 de enero?

17 de enero de 1994, hace 25 años

CRAXI ACEPTA REUNIRSE CON COMISION DEL TREN ELECTRICO

Congresistas se reúnen hoy con el fiscal Paraggio para confirmar si es cierto que hubo soborno en la construcción de la obra.



17 de enero de 1999, hace 20 años

Alberto Andrade afirma: “GOBIERNO QUIERE LAVARSE LA CARA CON ENTREGA DE PASAPORTE A IVCHER”

Alcalde de Lima señaló también que discrepancias entre ministros del Interior y RR.EE. revelarían conflicto entre civiles y militares dentro del Gobierno.

17 de enero del 2014, hace 05 años

80% EN PERÚ CREE QUE SUS INGRESOS NO CAERÁN EL 2014

Aprobación del ministro de Economía cae en sectores A y B, pero sube en sector C. El 53% cree que universidades no preparan para vida laboral. A pesar del ruido político, el optimismo de los peruanos no ha decaído. Así, el 30% estima que sus ingresos económicos crecerán y el 50% que permanecerán iguales. Los más optimistas están en los niveles A y B. Así, el 47% considera que estarán mejor dentro de un año. A nivel político, la desaprobación volvió a subir para el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia. El 77% aún piensa que ella será candidata en el 2016.