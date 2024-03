“Oppenheimer” se llevó el Oscar a “mejor película” durante la 96ª edición de los Premios Oscar de la Academia en Hollywood. y se convierte en la película más premiada de la edición 96 de la premiación, con 7 victorias. La siguió “Poor Things” con 5 premios.

¿Cuáles son los otros ganadores?

Lista de ganadores de la 96a edición anual de los Premios de la Academia otorgados el domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mejor película: “Oppenheimer”

Dirección: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Actriz: Emma Stone, “Poor Things”

Actor: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Actor de reparto: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Guion original: “Anatomie d’une chute”

Guion adaptado: “American Fiction”

Cinematografía: “Oppenheimer”

Edición: “Oppenheimer”

Música original: “Oppenheimer”

Canción original: “What Was I Made For?” de “Barbie”

Sonido: “The Zone of Interest”

Efectos visuales: “Godzilla Minus One”

Maquillaje y peinado: “Poor Things”

Diseño de vestuario: “Poor Things”

Diseño de producción: “Poor Things”

Cortometraje: “The Wonderful Story Of Henry Sugar”

Cortometraje animado: “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Cortometraje documental: “The Last Repair Shop”

Largometraje documental: “20 Days in Mariupol”

Largometraje internacional: “The Zone of Interest” de Gran Bretaña.

Largometraje animado: “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”)





Robert Downey Jr.

El intérprete estadounidense Robert Downey Jr. de 58 años, cerró con la mayor estatuilla de Hollywood una exitosa temporada de premios que lo engalanó de honores por su participación en la cinta de Christopher Nolan sobre las tribulaciones que la bomba atómica le costó a su inventor.

“Quiero agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden”, abrió su discurso el carismático actor.

“Este es mi pequeño secreto: yo necesitaba este trabajo más de lo que él me necesitaba a mí. Chris lo sabía”, prosiguió refiriéndose al director del drama épico que llegó con 13 nominaciones a esta gala.

“Fue fantástico, y me presento aquí, ante ustedes, como un mejor hombre gracias a esto (...). Lo que hacemos es importante, y lo que decimos hacer es importante”, completó.

Downey venció en la categoría a Robert De Niro, Ryan Gosling, Sterling K. Brown y Mark Ruffalo.

La estatuilla le llega tres décadas después de su primera candidatura al Óscar con la biográfica “Chaplin” (1992), de Richard Attenborough, que lo catapultó como uno de los grandes nombres de su generación.

La Academia le concedió el anhelado Óscar por un rol atípico de villano en su trayectoria llena de personajes carismáticos y seductores.

Downey interpreta al expresidente de la Comisión de Energía Atómica, Lewis Strauss, en esta cinta épica sobre Robert Oppenheimer.

Al comienzo, Strauss parece apenas un contrapunto al imponente Oppenheimer de Cillian Murphy, quien también fue nominado por su rol.

Un inocuo burócrata, que sin brillo, entra y sale de la escena.

Pero a medida que la trama se desenvuelve, el personaje cobra protagonismo y destila su arrogante y ambiciosa esencia.

Puede considerarse un camino inverso de algunos de los más famosos roles de Downey, quien dentro y fuera de la pantalla ha conquistado admiración y simpatía.

Elaborado con información de AFP y AP.

