Miles de jóvenes que ya salieron de la universidad, no saben por dónde iniciar su proyecto de tesis y, en su gran mayoría, desconocen cómo empezar su investigación. Ante la necesidad de orientación, la doctora Rosario Martínez, conferencista internacional y coach en asesoramiento de tesis en varios países de Latinoamérica, nos brinda algunas recomendaciones que podrán orientarlo en tu trabajo.

“Lamentablemente el problema que hay con los jóvenes es que al salir del pregrado no tienen conocimiento profundo acerca de cómo concretar el sustento de una tesis, entonces buscan desesperadamente a alguien que los ayude con la elección del tema y eso no les va a funcionar”, precisa la especialista.

Es importante tener un buen enfoque para temas de investigación que involucren la actual coyuntura, por ejemplo, la pandemia del nuevo coronavirus. “Las profesiones relacionadas con el ámbito de la salud, el desarrollo de empresas, y ciencias sociales van a tener una mayor cantidad de temas para abarcar en sus investigaciones, pero deben ser enfocados desde un ángulo innovador”. Ella recomienda hablar sobre los efectos generados por la pandemia en los diversos rubros y sectores de trabajo.

“Siempre les digo a los jóvenes que el primer paso por el que tenemos que empezar para el desarrollo de nuestra tesis es sí o sí elegir un tema, perfilándose a algo que a ellos les guste, que conozcan, en lo que tengan experiencia, de tal manera que no se les haga difícil hacer la investigación porque van a estar varios meses en ese estudio y, si es un asunto por desarrollar que no les agrada o no es de su preferencia, no van a avanzar con su tesis”, subraya.

El siguiente paso es encontrar un lugar para realizar el estudio, por ejemplo: una empresa, hospital, colegio, instituto, universidad, “pero tiene que ser un lugar determinado, porque la falta de este, nos puede hacer retroceder hasta el punto cero”, apunta.

Debemos tener en claro las personas con las que queremos trabajar, con quienes se quiere realizar el estudio de la tesis, por ejemplo, con personas, animales, cosas, procesos o documentos, porque es distinto el desarrollo de la investigación con cada una de estas opciones. Sobre este y otros puntos se puede encontrar mayor información en https://tesis-online.com/.

“Hay profesiones que trabajan con cosas como máquinas, computadoras, otros profesionales trabajan con documentos, pueden ser historias clínicas, expedientes, procesos. La variedad es amplia”, precisa.

Es importante también reconocer si el estudio de tesis que estamos realizando llena un vacío en el conocimiento de la sociedad para ser valorado y respetado.

Otro punto clave para el éxito de nuestra tesis es la redacción. Muchas personas no saben transcribir lo que tienen en mente o lo que quieren expresar.

Actualmente para reemplazar a las bibliotecas que debieron cerrar debido al COVID-19, la especialista brinda otras opciones: “Hoy existen plataformas como Alicia Concytec, que es un gran repositorio digital de tesis nacionales, así como Google Académico. Ambas son fuentes de información que brindarán una base científica al proyecto de tesis que estés trabajando. También pueden encontrar asesoría, tips y consejos en https://tesis-online.com/”, finaliza.