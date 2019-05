Nuevos proyectos después de “Game of Thrones”

“Game of Thrones” llega a su fin este domingo, después de ocho temporadas que costaron aproximadamente un total de US$ 562 millones.

Sin embargo, eso no significa que todo terminó para los que estuvieron detrás de las cámaras.

Nuevos estrenos

Según El Universal, George R.R. Martin, autor de la saga “A song of Ice and Fire”, libros en los que la serie se basó, confirmó que habrá tres spin-off de “Game of Thrones” . Esto quiere decir que próximamente se estrenarán tres historias paralelas a la trama principal.

Además, el 26 de mayo, una semana después del estreno del último capítulo, HBO estrenará un documental donde muestra el trabajo de producción que se realizó durante la última temporada.

Continúan las sagas

David Benioff y D.B. Weiss, productores de “Game of Thrones”, seguirán en la industria de la producción. El dúo estará a cargo de producir la nueva trilogía de “Star Wars”.

Disney lo anunció esta semana a través de su CEO, Bob Iger , señala Infobae.