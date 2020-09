Neymar ya no forma parte del famoso equipo Nike. La marca estadounidense confirmó el final de la relación tras 15 años de asociación. ¿Qué botas llevará este año el astro brasileño?

¿Por qué se produce este divorcio? Persiguiendo a los mastodontes Nike y Adidas, la alemana Puma podría haber logrado un gran golpe atrayendo al delantero del París Saint-Germain, si se confirma lo que publica la prensa brasileña.

La sorpresa

“Nunca conoceremos con precisión las razones profundas de la ruptura”, asegura Christophe Lepetit, economista en el Centro de Derecho y Economía de Limoges (CDES), en Francia. “Sin duda durante las negociaciones parecía que Nike no estaba preparado para hacer los esfuerzos exigidos por Neymar”, añade.

El contexto de la pandemia de COVID-19, en el que las empresas, incluso las más exitosas, están vigilando sus inversiones, ha podido jugar un papel importante.

“La parte del mercado de Nike dedicada a equipar en el fútbol ha bajado lentamente en los últimos tres o cuatro años, antes de la crisis de coronavirus. Nike debe frenar sus gastos y mostrar prudencia”, dice Peter Rohlmann, experto alemán en marketing deportivo.

Sin duda hay que analizar la situación a través de la historia de Neymar, que dejó el Barcelona porque estaba a la sombra de Lionel Messi. Si el contrato se confirma, Puma “debería convertirle en la piedra angular de su estrategia, en la estrella”, dice Lepetit.

Golpe estratégico de Puma

Puma cuenta entre sus principales valores a la selección italiana, el Manchester City, el Milan o Antoine Griezmann, después de haber contado con la leyenda Diego Maradona.

Pero con 5,500 millones de euros (US$ 6,500 millones), la marca está por detrás de sus rivales Nike (US$ 46,300 millones) y Adidas (US$ 23,700 millones).

Hasta ahora, con excepción de Usain Bolt, Puma no tenía la misma estrategia que Nike, basada en la “encarnación y la identificación del deportista”, señala Jerome Neveu, presidente cofundador de la agencia Advent, que mide y analiza la imagen de personalidades.

Desde la retirada de la leyenda del atletismo, la firma alemana se había quedado huérfana de un embajador planetario. El sitio perfecto que ocuparía Neymar.

“Puma se dotaría de un golpe con un cabeza de cartel que haría estallar los contadores en el mundo”, asegura Neveu.

“Es el mismo tipo de traspaso que Federer o Jordan. Estamos en un mercado de superestrellas, la oferta es muy escasa y pocos jugadores tienen tal potencial de marketing”, dice Lepetit.

“Sería un golpe enorme para Puma”, subraya Virgile Caillet, secretaria general de la Union Sport et Cycles, “le haría cambiar de dimensión”.

“Marca su voluntad de estar muy presente. Y este movimiento la instalaría durante mucho tiempo en el trío”, explica Caillet.

“Su contrato se puede estimar en US$ 9.5 millones (por año)”, se aventura a calcular Peter Rohlmann. Sería dos veces menos que lo que cobra Cristiano Ronaldo con Nike, según desveló la investigación Football Leaks.

Cohabitación con el PSG

Para el PSG, finalista de la última Champions, el divorcio de su estrella con Nike, patrocinador oficial del club, la situación se complica. “Claramente no es una buena noticia para ellos”, dice Caillet.

Evidentemente, Neymar no es el único jugador en tener contrato con una marca diferente a la de su club. Como ejemplo, Lionel Messi, imagen de Adidas, a diferencia del Barcelona, con Nike.