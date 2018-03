Multimillonarios: 15 cosas locas en las que se gastan su dinero

- / -

Foto 13 | 13. El coche-submarino de Elon Musk El multimillonario tecnológico Elon Musk es la mente detrás del túnel Hyperloop, por lo que es razonable que su propio método de transporte personal sea menos común. En 2013 el fundador de Tesla y SpaceX se convirtió en el orgulloso propietario del automóvil submarino Lotus Esprit de James Bond en "The Spy Who Loved Me". Según The Guardian, Musk pagó el equivalente a 997,000 dólares para el auto que originalmente se encontró en un cobertizo de almacenamiento de un coleccionista de chatarra que lo compró al azar por 100 dólares en 1989. Costo: Aproximadamente un millón de dólares (Foto: JamesDuncanDavidson / Flickr.com)