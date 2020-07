Durante el segundo trimestre del año y en medio de la cuarentena establecida por la pandemia del COVID-19, el inventario de oficinas Clase B en Lima se incrementó en solo 1,900 metros cuadrados, respecto al trimestre anterior, lo que no representa un incremento significativo, según el último informe de Cushman & Wakefield.

Esta evolución conservadora del inventario -anotaron- se explica principalmente por las condiciones y restricciones generadas por la cuarentena en diversos sectores, como el mercado inmobiliario y el de oficinas, en donde los distintos proyectos tuvieron que hacer una pausa hasta obtener la autorización correspondiente para su reinicio.

Asimismo, el precio promedio de alquiler mensual cerró en US$ 15.6 por metro cuadrado, cifra que no representa una variación significativa en comparación al trimestre anterior. Esta cifra refleja el precio de renta pedido y no necesariamente de cierre, indicaron.

Los submercados de San Borja y Santiago de Surco albergan y mantienen los precios de alquiler más altos, con US$ 18.7 y US$ 18.6 por metro cuadrado, respectivamente.

Las zonas de La Victoria, Ate Vitarte y Callao son por su parte los submercados con menor precio de alquiler pedido, con un rango de precios de entre US$ 10.5 y US$ 9.8 por metro cuadrado.

Los edificios Clase B presentan una altura de entre los 7 y 10 pisos y áreas comunes básicas habilitadas de tamaños moderados (lobby, comedor, sala de reuniones, entre otras). En este tipo de mercado, las oficinas de tamaño pequeño con una implementación básica resultan una opción inmediata para el inquilino que requiere iniciar sus operaciones con restricciones marcadas de presupuesto y tiempo, señaló la consultora.

Vacancia

De otro lado, según el informe de Cushman & Wakefield, la tasa de vacancia (disponibilidad respecto a inventario total de metros cuadrados arrendables) alcanzó un promedio de 14.6% durante el segundo trimestre.

“Miraflores y Santiago de Surco se mantienen como los submercados con la mayor área disponible con 30,004 m2 y 22,399 m2, respectivamente. Cabe mencionar que la mayoría de los submercados mantuvieron áreas disponibles similares al trimestre anterior, lo que refleja un movimiento conservador de los actores del mercado frente a la coyuntura actual de incertidumbre”, precisó Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield.

De acuerdo con las perspectivas de proyectos futuros, se estima que este año se entregarán un total de 11,356 m2 en nueva superficie, y 54,080 m2 entre el 2021 y 2022.

“Sin embargo, debemos considerar que el estado de emergencia y la cuarentena retrasó la construcción de varios proyectos, por lo que al momento esto debería considerarse solo como una estimación y ser conservadores con lo que pueda pasar en los próximos meses, a medida que el sector construcción retome sus labores”, señaló la experta.