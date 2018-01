FOTOS | La película de Fox "Maze Runner: The Death Cure" pasó a "Jumanji: Welcome to the Jungle" al estrenarse este fin de semana en las salas norteamericanas, con una recaudación estimada de US$ 23.5 millones, informó Exhibitor Relations.

Tras una fuerte proyección en el extranjero, la película distópica de ciencia ficción, la tercera y última de la serie "Maze Runner", sigue las aventuras a vida o muerte de tres jóvenes "Gladers", adolescentes inmunes a un virus destructivo que infecta al mundo.

El lanzamiento de la película se retrasó un año después de que la estrella Dylan O'Brien se lesionara en el rodaje. Ha demostrado ser "una sensación total en el extranjero" al recaudar US$ 82 millones en lo que va de semana, según HollywoodReporter.com.

"Jumanji", de Sony, que había mantenido el liderazgo norteamericano durante tres semanas, recaudó US$ 16.4 millones en este fin de semana de tres días.

La película familiar, protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y los humoristas Jack Black y Kevin Hart, sigue a un grupo de adolescentes que son transportados dentro del mundo de los videojuegos de Jumanji.