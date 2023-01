Andrea y Carlos son dos ejemplos del nuevo mercado. Nuestros comportamientos y necesidades han cambiado considerablemente desde el Covid. ¿Exactamente en qué han cambiado? Algunos comportamientos, y las necesidades que hay detrás de ellos, suelen ser visibles; pero la mayoría de ellas —sobre todo las necesidades más influyentes en el comportamiento— se esconden bastante bien.

Por ejemplo, frente al mayor valor que ahora se le da al tiempo en familia, aparece la necesidad de información oportuna sobre estrenos en “streaming” que podamos ver en familia desde la smart TV comprada durante la pandemia o con motivo del mundial. A ese estreno lo acompañaremos con algún delivery que nos mejore la experiencia para animarnos a repetirla. El menor de los hijos quiere que venga su amiga, así que le envía un Uber a recogerla —”y en el camino que traiga hielo”, sugiere el hermano—.

Primero las personas, y hoy me refiero a la persona cliente. La oferta de valor acertada es aquella que se construye desde las necesidades del cliente, y para ello, después de la pandemia, no es aconsejable, sino obligatorio, volver a preguntar al mercado sobre los comportamientos y las necesidades del cliente, porque todo lo que sabíamos ya no aplica. Reaprendamos investigando. No hacerlo sería conducir entre sombras apostando por no fallar. Como manejar de noche con lentes de sol.

Claves