Manchester City y el otro artífice detrás del campeón inglés

El último domingo, el equipo inglés Manchester City levantó por segunda vez consecutiva el máximo trofeo de la liga inglesa. Los “ciudadanos” vencieron por cuatro goles a uno al Brighton y lograron conseguir 98 puntos en la Premier League, dejando en el segundo lugar a Liverpool con 97.

“Normalmente, con 84 o 85 puntos es suficiente para ganar el título. Ambos lo merecemos”, señaló Pep Guardiola sobre el vertiginoso campeonato que tuvo a ambos equipos con chances de campeonar hasta la última fecha.

El artífice detrás del nuevo City

Es innegable el aporte del entrenador o de cada uno de los talentos que tiene el City. Sergio “Kun” Agüero y Leroy Sané son algunos. Además de ellos, una persona ha tenido gran influencia en el desempeño del club en los últimos años.

Se trata del jeque árabe Mansour bin Zayed Al-Nahyan, propietario del City y miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi. En el 2008, Mansour desembolsó US$280 millones para hacerse dueño del Manchester City. El multimillonario es también uno de los dueños del New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los números del City

Gracias a los petrodólares de Mansour, Manchester City dejó de ser el “patito feo” de la Premier League. Desde su llegada, ha fichado a jugadores como Robinho (US$ 39 millones), Carlos Tevez (US$ 32.5 millones) y Mario Balotelli (US$ 32.5 millones).

Las contrataciones pasaron de los US$ 156 millones en la temporada 2008/2009 y se duplicaron hasta los US$ 321 millones en la pasada.Asimismo, los títulos también aumentaron desde la compra de Mansour.