A partir del incendio en la galería Nicolini surgió la necesidad de intensificar los procesos de fiscalización en los centros de trabajo; así como el de implementar mayor personal para que realice esta labor.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, señaló a gestión.pe que a inicios del 2020 se debe contar con 26 intendencias de Sunafil, las cuáles estarán desplegadas a nivel nacional.

"Este año terminaremos con 14 intendencias. Cuando inició el gobierno eran solo ocho; el próximo año se implementarán seis y en el 2019 también, para que a inicios del 2020 tengamos todo el país cubierto. Vamos a duplicar el número de inspectores laborales, pasando de 470 entre Sunafil y gobiernos regionales en casi 1,000", detalló.

Asimismo, el titular del MTPE dijo que otro tema que trabajan en su cartera es la integración en un solo cuerpo de inspección laboral para que no haya fraccionamiento. Y es que personal de los gobiernos regionales también realizan esta función.

"Hay que modificar legislación, espero en la siguiente legislatura para integrar a todos los inspectores bajo Sunafil y darles a los gobiernos regionales un rol más de supervisión y de orientación a la inspección en cada región. Queremos que Sunafil vaya principalmente a inspecciones laborales preventivas, orientadoras a la formalización", sostuvo.

Cinco derechos fundamentales del trabajador considerarán, principalmente, los fiscalizadores laborales: seguridad y salud, no al trabajo infantil inadecuado, no al trabajo forzoso, no a la discriminación y protección al derecho de sindicalizac0oión y negociación colectiva.