911 GT3 de Porsche atraerá toda la atención que Ud. pueda manejar

FOTOS | La cara del Porsche 911 GT3 2018 se parece a la mía hoy después de que me dieron una multa de camino al trabajo: es una mirada que puede lanzar dagas.

El resto del automóvil sigue la misma línea, lo que, para empezar, explica por qué atrajo la atención del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Los focos delanteros ovoides bi-xenón enmarcan la rejilla negra como reflectores.

Un bifurcador de fibra de carbono flanquea el frente como un escudo. Las tomas de aire dignas de aviones de combate sobre el motor trasero, y un alerón de carbono que corta como una cuchilla, le gritan a los otros vehículos en el camino "muévete. Ahora."

Su suspensión de acero está tan cerca del suelo como la niebla; el crédito de su nacimiento se debe a la línea de autos de carrera de Porsche, que le concedió los ajustes para la inclinación de las ruedas, la altura de carrocería y la barra estabilizadora que mantienen su agarre a la carretera.

El automóvil es tan seguro a alta velocidad, tan sincronizado con cada movimiento de cada dedo, que dan ganas de intentar subirlo por el costado de la pared y manejar haciendo un derrape. Conducir este auto se siente como si pudieras hacerlo.

Entonces, sí, el automóvil atrae algo de atención innecesaria. Especialmente cuando activas el botón en la consola central que dice "Aumentar sonido del motor".

El nuevo 911 GT3, que no hemos visto en tres años, es el unicornio en la línea de Porsche: el único en el grupo de aspiración atmosférica en lugar de turboalimentado; que tiene una opción de transmisión manual sin costo adicional; y, oh sí, hay espacio real en la parte trasera para un pasajero.

Joya de la corona

A pesar de que el GT3 sigue la misma línea general del techo de su homónimo 911, ocupa un lugar muy específico en la familia Porsche. Por US$ 143,600, tiene más fuerza que el Porsche 911 Carrera T de US$ 102,100, un auto elegante y sofisticado para uso diario, pero no es tan voraz como el 911 GT3 RS de US$ 187,500, la culminación de la línea GT3 para altas velocidades. Es el automóvil de un hombre pensante, más aún si adquiere el "Paquete Touring", pero eso es para un informe aparte.

La versión de este año contiene un motor de seis cilindros significativamente mejorado comparado con la versión anterior del GT3 RS y tiene la misma transmisión manual de seis velocidades que el escaso 911 R. (Ese comenzó con un costo de US$ 185,950 pero cuesta casi medio millón en el mercado abierto. Si puede encontrar uno).

Además, el GT3 tiene 500 caballos de fuerza y ​​339 libras-pie de torsión, significativamente más que la generación anterior e igual al GT3 RS del año pasado y al 911 R. La velocidad máxima es de 198 millas por hora (mph, unos 318 kilómetros) en la versión manual; 0-60 mph equivale a 3.2 segundos con cambio PDK. Estas especificaciones son extraordinarias.

Los puntos más finos

En el interior, está estructurado de la misma manera que cualquier otro 911 moderno. Pero a diferencia del GT3 RS, aquí no hay barra antivuelco. Tampoco hay "asientos" per se en la parte posterior. En lugar de eso, Porsche ha eliminado los asientos traseros en Alcántara y todos sus accesorios para aligerar el automóvil.

Pesa 3,116 libras (1,430 kilogramos), menos que, por ejemplo, la línea estándar 911 Carrera, entre otros. El peso también ayuda a maximizar el aumento del 20% en la carga aerodinámica sobre la generación anterior de GT3.