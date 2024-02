Luis Miguel regresa al Perú. El Sol de México brindará dos concierto en el Estadio Nacional de Lima este 24 y 25 de febrero, como parte de su gira internacional “ Luis Miguel Tour 2024 ″. Pero, ¿Cuánto millones mueve el cantante mexicano por concierto? y ¿Cuánto es su patrimonio? Entérate de los detalles.

De acuerdo a Celebrity Net Worth, Luis Miguel tiene una fortuna de US$ 180 millones. Esas cifras se componen de la venta de sus álbumes de estudio y giras internacionales.

En 1982, Luis Miguel estrenó su primer álbum, “Un Sol”, por medio de la sucursal mexicana de EMI Records. En ese entonces el álbum fue todo un éxito, por lo que ganó su primer disco de oro con solo once años. El último álbum de Luis Miguel fue de música ranchera, “¡México por siempre!” (2017). Antes de ello, había pasado siete años sin sacar material.

Sus éxitos le permitieron realizar conciertos por diferentes partes del mundo. De acuerdo a información de prensa de espectáculos, el cantante de 53 años gana por cada concierto entre US$ 950,000 y US$ 1 millón.

Recordemos que Luis Miguel realizó su gira internacional en 2023 y en su tierra “México por siempre” en 2019. “El Sol de México” tuvo presentaciones en 14 países (13 de América y uno de Europa) con un precio promedio de los boletos entre los US$ 25 y US$ 600.

Lo que recibió por la serie “Luis Miguel” de Netflix

“Luis Miguel, la serie” fue uno de los productos más exitosos de la plataforma de streaming Netflix .

Con tres temporadas que tuvieron lugar desde el año 2018 hasta el 2021, la serie presenta la vida del cantante, la cual estuvo repleta de grandes misterios, momentos de gran dolor y otros de mucha felicidad y éxito.

Más allá de que ha pasado un tiempo desde el final de la serie, aún sigue impactando los millones que Luis Miguel cobró por el uso de su imagen.

Según la revista Forbes, el cantante se habría embolsado la fuerte cifra de US$ 5 millones solo por la primera temporada. Asimismo, Carlos Bremer, presidente de Grupo Value, aseguró que el pago habría aumentado a unos US$ 15 millones, entre la segunda y tercera temporada de la serie.

¿Cuánto cuesta traer al Sol de México?

César Ramos, director general de Másterlive Perú, una de las productoras de conciertos que trajo a Bad Bunny y Daddy Yankee en 2022, se refirió al monto que cuesta traer al cantante mexicano y dio pistas: supera a los artistas urbanos Bad Bunny o Daddy Yankee.

“No puedo dar un detalle exacto, pero sí pasó el millón de dólares. Eso es lo que cuesta traer a Luis Miguel. Normalmente los artistas de estadio cuestan cerca de un millón o más de un millón de dólares”, reveló a RPP.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Luis Miguel?

Las entradas, que se ponen a la venta este 10 y 11 de agosto, oscilan entre S/ 150 y S/ 698 , en su preventa, y según César Ramos son las más cómodas de América Latina.

“Nosotros apostamos por tickets cómodos, pero que sean sostenibles para el negocio. Son entradas incluso más baratas de las que hay en Brasil, Argentina y Chile ”, dijo el empresario.