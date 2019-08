El décimo día de los Juegos Panamericanos Lima 2019 podría ser bastante bueno para el Team Perú que podría asegurar algunas medallas más luego de la participación de sus surfers, candidatos no solo a subir al podio, sino a colgarse la medalla de oro en las modalidades Open y Longborad. Pero no es la única disciplina que podrás ver este viernes 2 de agosto.

La jornada de este viernes tendrá 16 disciplinas en acción en las que siete de ellas tendrán entrega de medallas.

La participación peruana será variada en todas las competencias. En Tenis, por ejemplo, tendremos a las duplas Sergio Galdós -Anastadia Iamachkine y Sergio Galdós - Juan Pablo Varillas en las semifinales de duos mixtos y masculino, respectivamente. Mientras que el mismo Varillas va por la semifinal ante Marcelo Barrios.

En tiro tendremos a Daniel Vizcarra (Rifle de Aire), Rodolfo Acpherson, Nicolás Pacheco (Skeet masculino) Daniel Borda (Skeet femenino), Liz Carrión y Brianda Rivera (Pistola rápida). Mientras que en disciplinas por equipos tendremos participación en voleibol sala masculino, hockey femenino y gimnasia rítmica.

En surf, Itzel Delgado y Giannina Vecco van por medallas en Stand Up Paddle, además de la participación de Maria Fernanda Reyes (repechaje longboard femenino), Melanie Giunta (open femenino repechaje), Tamil Martino (SUP Masculino, Ronda principal) y Vania Torres (SUP Femenino, Ronda principal).

Especial atención, además, al debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019 del raquetbol que tendrá a Jonathan Luque y Erik Mendoza los representantes en individual masculinos además de la competencia en dobles también masculino. Gimnasia rítmica (Carla Corminboeuf) y clavados (Mayte Salinas) son las otras disciplinas que tendrán participación peruana.

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)

Sigue el programa de los Juegos Panamericanos. (Captura: Lima 2019)