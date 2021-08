Cambiar la natación por una trotadora en casa es solo uno de los tantos cambios de hábitos que hizo Juan Fernando Villena, gerente general de PagoEfectivo, tras la pandemia.

Las parrilladas se hicieron también más frecuentes, señala el ejecutivo de 45 años. “Me compré un kamado, veo videos de recetas en YouTube, me consigo el ají panca o lo que necesite”, explica a través de una videollamada. Tampoco es que pueda hacer un seco con frejoles, aclara, pero sí una buena carne con cierto tipo de arroz como guarnición.

¿Poco a poco se hace un experto en la cocina?

Es verdad que leo sobre el tema, me he metido a cursos virtuales y sigo a varias personas. (La cocina) ha ganado un espacio en mi vida que creo que no voy a dejar. Así que es probable que cada vez quiera mejorar en ello, pero ser experto no sé si es la palabra correcta.

Parece ser una persona meticulosa y hospitalaria...

Atender para mí es gratificante. Y me da gusto hacerlo para personas que vienen a casa o trabajan en ella. Es una forma de agradecer la amistad.

¿Resulta sencillo también cultivar amistad con colaboradores a distancia?

Hemos mandado alguna tortita por un récord, palabras de agradecimiento; tenemos reuniones para conversar sobre cualquier tema, menos trabajo o para celebrar un cumpleaños. Seguimos en prueba y error. Pero personalmente sí siento conexión con personas nuevas.

¿Cuántos trabajadores no conoce personalmente?

Ahora un 25% de personas son nuevas. Pero con el equipo de gerentes hemos logrado que dos personas que no se han visto nunca, se hagan bromas. Hay sentido de pertenencia, identificación.

¿Qué tan nutritivas son estas conversaciones con el equipo?

Conocen más de mí y del negocio, resuelvo sus dudas. Me he enterado de cosas que antes no sabía, como que algunos vivían en Ancón y tenían que ir todos los días hasta San Isidro. Ahora, bajo un modelo mixto solo debe ir dos veces por semana.

¿Y qué nos puede contar sobre usted? ¿Está lejos de aburrirse aún de su trabajo?

El sector tecnológico es muy dinámico y da retos permanentemente. Sabes que en cualquier momento se te puede reemplazar, así que hay que estar alerta.

¿Tiene miedo de que encuentren su reemplazo?

No. Y no es que me crea irreemplazable, pero el feedback que recibo, así como los resultados del negocio, son positivos y eso me da tranquilidad. Por el momento siento confianza.

¿Cuáles son las virtudes de su perfil?

Diría que son dos: experiencia y energía. La experiencia que tengo es diversa, siempre en el mundo financiero pero en distintos lados del escritorio. Además tengo una dosis de automotivación. Y ganas de hacer que esto sea más grande y mejor. Espero coincidir con mi jefe.

¿Qué debilidades señalarían sus amigos de su perfil?

Tal vez dirían que soy un poco terco. Pero uno va madurando y siendo más estratégico. Son las canas. Espero no tener muchas.

¿Qué ha aprendido con los años?

Tolerar que no todos pueden ir al mismo ritmo o buscar lo mismo que tú. Y decidir mejor qué batallas pelear.

¿Por ejemplo?

Hace un tiempo traté de traer al mercado peruano ciertas tendencias que veía en el mundo. Me acerqué a empresas para desarrollar alianzas y crear un ecosistema. Pero no sentí acogida. No digo que me frustré, pero dediqué la energía en otras acciones.

Ahora nota mayor disposición de las empresas, ¿siente que el tiempo le dio la razón?

No creo que me haya dado la razón. La maduración del mercado es lo que ha dado las condiciones para conectarnos y encontrar socios comerciales. Ahora hay un “sentémonos a conversar para sacar esa idea adelante”.

HOJA DE VIDA

Nombre: Juan Fernando Villena.

Gerente general de PagoEfectivo. Estudios: Ingeniería Industrial. Máster en Dirección Financiera.