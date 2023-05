Escrita en 1928 por la periodista y dramaturga estadounidense Sophie Treadwell, “Maquinal” se inspira en Ruth Snyder, la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica en New York por asesinar a su esposo. La obra es un drama expresionista que presenta una sociedad opresora y a una mujer que lucha sin suerte por su libertad e individualidad.

Jely Reátegui sale airosa del reto de interpretar a Helen Jones. A nivel físico, distorsiona su voz y tensa el cuerpo hasta entumecerlo para mostrar la ansiedad que ataca a la protagonista. Internamente, trabaja el miedo, la perturbación, fragilidad, represión y frustración.

Helen está atrapada. ¿Su trabajo? Mecanizado. ¿Su madre? Dominante. ¿Su matrimonio? Por conveniencia. ¿La maternidad? No deseada. ¿Su amante? El inicio de su debacle. Ella es la pieza que no encaja en el engranaje de esa máquina llamada sociedad. No puede hacer lo que quiere, sino lo que una mujer “tiene que hacer” (como casarse y embarazarse). A Reátegui la acompañan cinco actores que encarnan hasta cinco personajes, todos bien definidos y distinguibles unos de otros. Ellos son: Alfonso Dibos (jefe, esposo, juez), Cecilia Rechkemmer (taquígrafa, madre, abogada), Nicolás Galindo (archivista, amante, policía), Isabel Chappell (telefonista, enfermera, periodista) y Paco Caparó (contador, doctor, Mr. Smith, fiscal y sacerdote).

Como manda el teatro expresionista, la escenografía, iluminación y la música —los sonidos, en general— han sido diseñados con el fin de potenciar la historia. La dirección de Josué Méndez es precisa, al igual que el movimiento en escena a cargo de Verónica Garrido Lecca.

En su solitaria búsqueda de libertad, la protagonista encuentra la muerte. Su voz, invalidada por cuestionar “lo que debe ser” y pensar diferente, acabó silenciada para siempre. “Maquinal” critica cómo el colectivo anula al individuo, además de juzgarlo si no cumple con los roles establecidos para la mujer y el hombre.

Claves