El último fin de semana se conoció a los ganadores de los distintos premios del Festival de Cine de Lima, que este año, como tantas otras actividades, se realizó de forma virtual.

Entre los reconocidos está el actor Jesús Luque, que se llevó el premio a Mejor Actor por un filme peruano galardonado en el exterior: “Manco Capac”, del director Henry Vallejo Torres.

Su historia con esta película comienza de forma casi fortuita. Luque caminaba por las calles de Juliaca cuando vio un afiche pegado a un poste. Era el llamado para un casting que terminaba ese mismo día.

Requisitos para actuar

Desde Tacna y a través del hilo telefónico, el actor comenta que esperó esa oportunidad durante buen tiempo. “Siempre he querido estudiar actuación, pero en el 2017 no tenía cómo ni dónde hacerlo”, explica Luque sobre esa etapa.

Los requisitos que solicitaba el casting era aparentar entre 16 y 18 años y hablar quechua. Luque cumplía con ambos: hoy tiene apenas 21 años y el quechua lo aprendió de su abuela.

Y es que el joven intérprete creció en Mayapunco, una comunidad agrícola de cerca de 1,000 habitantes a una hora de Juliaca. “Otro deseo siempre fue salir del campo, conocer la ciudad. A los 15 años me fui a jugar fútbol en una academia en Juliaca”, cuenta el actor, quien ahora vive en Tacna y está a punto de terminar la carrera de Desarrollo de sistemas gracias a una beca.

Historias paralelas

“Manco Capac” narra la historia de Elisbán, un joven que llega a destiempo a la ciudad de Puno en busca de su amigo Hermógenes, con quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos y en un lugar que agudiza su soledad.

Para Luque, la vida de Elisbán no es desconocida. “Cuenta la historia de muchos jóvenes que salimos de nuestra ciudad a buscar otro destino. Conozco muchas personas así y mientras desarrollaba el papel, me daba cuenta de que el personaje no es una invención, sino que una realidad”, manifiesta.

Incluso afirma que el filme se asemeja un poco a su historia personal. “De alguna u otra forma hay cierta similitud. Soy una persona del campo que tiene ganas de estudiar, de salir adelante”, afirma.

En ese sentido, Luque afirma que está en la búsqueda de becas en escuelas de actuación en Lima para poder comenzar a estudiar esta carrera. “He esperado que la película se estrene, se pueda ver mi trabajo y que se abran las oportunidades para poder viajar a Lima”, indica.

“Quisiera tener la oportunidad para demostrar mi talento. Soy puntual y soy perseverante”, señala.

EL DATO

Filmografía del director. “Manco Cápac” es el segundo largometraje del cineasta Henry Vallejo Torres (Puno, 1970 ). Su primera producción fue “El Misterio del Kharisiri”, estrenada en el 2004. Asimismo, ha dirigido los ­cor­tometrajes “Romato” ( 2000 ), “El Harén” y “¿Quién es Mary Pickford?”.

EN CORTO