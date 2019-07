A pesar de haber actuado en las películas de terror más taquilleras de los últimos años como “It”, “Mamá” o “El Conjuro”, el actor español Javier Botet no es reconocido por las calles.

¿La razón? Es el hombre debajo de decenas de capas de maquillaje, que son fundamentales para que dé vida a los monstruos más emblemáticos de Hollywood.

De fanático a actor

Botet creció inmerso en el mundo de la ciencia ficción y lo sobrenatural, dibujando criaturas de fantasía. Cuando fue mayor, se mudó a Madrid para dedicarse al arte. En su estadía, cambió los lápices por las cámaras y comenzó a producir cortometrajes.

Por eso, se inscribió en un taller de efectos especiales, donde conoció al profesor Pedro Rodríguez. Ambos coincidieron en probar el maquillaje de monstruos dada su delgada contextura.

“Nací para actuar”, reconoce el actor a BBC. A los cinco años le diagnosticaron el síndrome de Marfan. La condición significa que sus extremidades y dedos son más largos que el promedio y pueden moverse de formas inusuales.

Por ejemplo, Botet mide dos metros y pesa 56 kilos. El instructor le ayudó a presentarse en varios castings hasta que obtuvo un papel en la película: “Beneath Still Waters” (2006).

“Después de ese rol, todos los makeup artist notaron mi trabajo y me propusieron para diferentes roles” , comentó a Great Big Story.

Golpe de suerte

En el 2009, mientras publicitaba “Rec 2”, conoció al director argentino Andrés Muschietti, cuando estaba promoviendo el corto “Mamá”, que esperaba convertir en una película completa con Guillermo del Toro como productor.

Conversaron y Muschietti le ofreció el papel de mamá. Sin embargo, después del estreno del filme, en el 2013, muchos de los espectadores dieron por sentado que el monstruo fue hecho por computadora.

Para erradicar esa idea y enseñar el talento de Botet, los productores subieron a Internet un video en el que el actor español mostraba su hiperflexibilidad. Desde ese momento, su visibilidad se potenció y fue contratado para diferentes películas.

Filmografía

Protagonizó grandes franquicias de terror como “La noche del demonio”, que obtuvo en taquilla US$ 167 millones; “Alien: Covenant”, US$ 240 millones; también, hizo una aparición en “It”, US$ 700 millones.Además participó en “Slender Man” y el remake de “La momia”.

Su último trabajo lo llevó a los sets de Game of Thrones . Interpretó al caminante blanco que acechaba a Arya Stark durante el tercer episodio de la última temporada.

Según el sitio Celebs Trend Today, Botet tiene un patrimonio neto que alcanza los US$ 10 millones. Esto supone un crecimiento considerable versus el año anterior, cuando la cifra se situaba en US$ 1 millón.

Proyectos diferentes

No todo es horror. El actor también participa en comedias y escribe y dirige su propio trabajo, señala El Observador. Pero aún disfruta realmente de sus papeles de horror en Hollywood, y siempre trata de aprender nuevas técnicas, como la danza, para enriquecer sus actuaciones.