Ignacio Hernández de la Torre o “Nacho”, como le gusta ser llamado, es un “one company man” (hombre de una sola empresa) pues toda su carrera profesional está enfocada en Page Group , donde actualmente ejerce como managing director en Perú.

¿Cómo se percibe a sí mismo?

Soy una persona muy lanzada e inquieta. Me gusta salir de mi zona de confort. Quizás los comentarios que más me han seguido en cada uno de los cambios que daba es el “estás loco”.

¿Por qué?

Por ejemplo, cuando empecé como trainee en España me pagaban realmente poco. Me dijeron que estaba loco por aceptar un trabajo de 12 horas al día por tan poco dinero, pero me apetecía mucho más aprender que recibir un salario alto.

Le gusta mucho su trabajo...

Me gusta el ambiente, la cultura y los valores. Pero lo que me engancha a la compañía y no a otros sectores, es que trato de cambiar vidas encontrándoles trabajos. Es un propósito espectacular.

Dice que aceptaba proyectos que otros no querían, ¿cuáles?

Abrir una división que nadie quería o asumir Page Personnel, una marca que tampoco deseaban en su época. También me fui a Chile, a pesar de que todos me preguntaban por qué quería estar a 13 horas de España, en un país que ni siquiera ubicaban en el mapa. Y cuando ese proyecto tuvo 25 personas, me animé a reiniciar en Perú, en una habitación con tres personas.

¿Es un hombre de riesgos?

Tengo una frase que me gusta mucho en WhatsApp. Te la leo: “El mayor riesgo es no tomar riesgos”.

¿Cuál es el riesgo que más le ha costado tomar ?

Venir a Perú con mi familia. Pero la duda me duró 48 horas. Me gustaron muchas cosas, incluso las que suelen incomodar en Lima traté de minimizarlo como el tráfico. Me mudé cerca al trabajo y me transportaba en scooter.

Imagino que ha conocido muchas historias personales en su labor, ¿alguna lo impactó?

Las de personas de más de 55 años a las que hemos encontrado trabajo. Es verdad que el mercado tiende a dar menos oportunidades a este perfil, pero hay proyectos en los que su experiencia es un valor añadido.

¿Se ha imaginado en ese escenario a esa edad?

Pues si no encuentro trabajo, lo que recomiendo es hacer consultorías o hacer un negocio en algo que me apasione. Es lo que sugiero en las entrevistas con este perfil. Si fuese la cocina, por ejemplo, les pregunto si no se han planteado tener un restaurante.

¿Qué le responden?

Se quedan pensando y dicen “pero yo soy gerente de finanzas”. Claro, pero si llevas un año sin encontrar trabajo, puede ser un proyecto bonito para alguien que ha sido responsable financieramente y no tiene ninguna necesidad económica importante.

¿Y cuál sería su pasión?

Me encanta el golf. Es un deporte que te desafía mucho y te vuelve resiliente. Si pudiera, en algún momento organizar un negocio estaría relacionado. Pero también, al igual que otras personas, mire tal vez la bolsa o alguna startup en la cual invertir.

¿Qué mejoraría como líder?

Si bien soy una persona persistente, cuido que mi determinación a veces no se convierta en terquedad.

¿Cuándo fue la última vez que fue terco?

Cuando Perú fue al mundial de Rusia, hubo una avalancha de peticiones de colaboradores para viajar. Les dije que no. Al inició me enterqué porque pensaba que sería contraproducente, pero contratamos una pantalla grande y comida. El ambiente resultó espectacular en la oficina.