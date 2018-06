Harry Kane, de goleador a a marca comercial

Para Harry Kane el gol es un asunto simple. Los hace y ya. Incluso, no le toma mucho tiempo. La primera vez que jugó con la selección inglesa le demandó solo 79 segundos.

Un 27 de marzo del 2015, durante las eliminatorias contra Lituania reemplazó a Wayne Rooney y marcó en menos de dos minutos. En este Mundial, donde las estrellas (salvo Ronaldo) se han oscurecido, ya ha hecho cinco goles en dos partidos.

La prolijidad del inglés, de solo 24 años, es natural. En el 2017 anotó 43 tantos, fue el máximo goleador del mundo por encima de Messi y del mismo Cristiano, su ídolo.

A Kane le gusta entrenar tanto que la última casa donde se mudó está cerca de las instalaciones de su club, el Tottenham en Londres.

Cuando no juega al fútbol prefiere el golf, no las fiestas ni la noche.

El lado comercial

En medio de la euforia que vive en Rusia, Harry Kane ha tomado ya más de una decisión. Antes del Mundial renovó hasta el 2024 su contrato con el Tottenham, el club inglés que ya no quiere perder más estrellas. El Real Madrid lo desea, pero este joven rubio aún se resiste.

Kane ya ganaba cerca de US$ 200,000 semanales, por lo que el nuevo acuerdo debe ser aún más cuantioso. Es más, su valor en el mercado es de US$ 176 millones.

En el fondo, no solo el Madrid lo quiere, sino también Adidas, que viste a los blancos, y quiere ‘robarle’ una estrella a Nike, su eterno rival en la cancha del marketing.

Pero así como hace goles, Harry quiere más. El año pasado patentó sus iniciales: “HK”. El plan es que su nombre sea una marca, que permita comercializar una línea prolija de productos: desde ropa hasta perfume.

El astro, que hace cuatro años casi fue despedido de su club, es una celebridad. Ha filmado comerciales para Nike y la marca de audio Beat. Su cuenta de Twitter tiene más de 2.2 millones de seguidores; y la de Instagram, 5 millones. Le encanta publicar sus goles. No hay duda.