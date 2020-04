Para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19, el Gobierno dictó medidas como el aislamiento social obligatorio. La población debe permanecer en casa. Solo puede salir de ella para acudir a centros de abastecimiento cercanos y usar el transporte público/taxi autorizado para adquirir productos de primera necesidad o medicinas.

¿Cómo lucen las calles desde entonces? El informe “Cambios en la movilidad según Google”, de la agencia One To One, ayuda a conocer cómo han respondido los peruanos frente a las orientaciones de confinamiento.

Metodología

Con datos tomados de Google Maps, se analizan cómo han cambiado las visitas y la duración de la estadía en diferentes lugares, entre el 3 de enero y el 5 de abril.

Los datos de Google reflejan el comportamiento de usuarios que tienen activa la geolocalización para navegación. Perú es uno de las países con un alto indicador de comportamiento.

Hay 11 infracciones contra el aislamiento social. Se aplicarán multas que van de 2% de la UIT (S/ 86 ) hasta el 10% (S/430 ) de la UIT. Lo reunido irá para la Policía Nacional del Perú.



Actividades esenciales

Solo tienen permitido salir de casa aquellos que trabajan como personal que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas; continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos; servicios funerarios; y transporte de carga y mercancías, y actividades conexas.

En el caso de los taxis, solo circularán aquellos vehículos de placa impar –según el cronograma impuesto por la ATU– para movilizar a quienes prestan labores en actividades esenciales.