Lo primero a resaltar de la BMW iX3 es que es un vehículo con especificaciones y performance muy bien ponderados, sin asperezas evidentes y sobre el promedio de la categoría. Tiene todo lo esperado de una SUV premium alemana de estas proporciones y un poco más: relacionado a la simpleza del andar y mantener de un vehículo. Dio un salto largo y seguro, de esos que nos hace pensar: cómo no existió este modelo antes.

BMW iX3 tiene un objetivo, hacerte la vida más fácil y cómoda. La motorización eléctrica está perfilada al uso citadino, de carretera y algunos caminos no pavimentados. Es una SUV sin prestaciones estratosféricas porque no es lo que busca: la iX3 no sorprende por su performance sin igual, sino porque lo hace todo bien y nos acostumbra a un nuevo buen estándar en su categoría. Sobre lo esperado, mejor.

Es en el trote diario por la ciudad en donde nos encapsula los sentidos y no deja que el estrés ingrese fácilmente; esto gracias a la cómoda suspensión, la insonorización, el sistema de sonido que envuelve de manera impecable y, claro, la ausencia del ruido del motor que a ciencia cierta no se extraña para nada. Es especialmente recomendada para parejas jóvenes, exitosas y con hijos pequeños, que quieran una experiencia óptima y sin sobresaltos al trasladarse por la ciudad de la manera más fluida posible, un viaje apacible y sin turbulencias. Con la iX3 adquieres un ticket para disfrutar otro género de conducción: la relajación. Una película que te saca del caos rutinario y de días atareados.

La comodidad interior también acompaña: acabados modernos, materiales variados y el confort justo para mantener el estilo juvenil, compacto y práctico. La interfaz y conectividad de BMW en general es de las más intuitivas, sencillas y placenteras del mundo automotriz al día de hoy.

En el exterior, el paquete visual M Sport iPerformance nos transmite un estilo vibrante y deportivo que sumado a los rasgos estéticos de vehículo eléctrico, como la casi ausencia de parrilla de ventilación, hacen que no solo se vea como un auto moderno europeo y premium, sino también como una oda al movimiento y tecnología. Es una SUV que te recordará cada vez que la veas que estás un paso adelante.

Dato

Paquete M Sport iPerformance con aros 20″, asistente de parqueo 360º, sistema de sonido Harman/Kardon, Sunroof y otros.

Las claves

Beneficios. Dos motores posteriores eléctricos síncronos.

Potencia. Equivalente a 641 HP y con 400 nM de torque.

Rapidez. Aceleración de 0 a 100 km/h en 6.8 s.