Gioconda Belli: “Ortega no está dispuesto a perder el poder” Ortega “está exponiéndose a la crítica mundial, pero no le importa absolutamente nada con tal de perpetuarse en el poder. Ese es su objetivo: él no está dispuesto a perder el poder”, afirmó la reconocida poeta, que apoyó activamente al primer gobierno sandinista en la década de 1980.