Ford presentó a principios del mes la All new Maverick, una pick-up que, según Sebastián Trotta, gerente general de la marca en el Perú, está diseñada para personas que creían no necesitar este tipo de vehículo. El ejecutivo nos comenta las proyecciones de Ford con este producto y qué desafíos en general existen para la industria automotriz tras la pandemia.

¿Por qué cree que este vehículo atraerá a gente que no tiene a una pick-up como opción?

Hay un segmento muy grande de personas que evitaban acercarse a una pick-up porque era demasiado grande, muy alta para subirse, no le gusta el motor diesel o porque estas no tienen el driveability (el) de una SUV o auto. Entonces, la veían como algo lejano. Con la Maverick van a encontrar que es igual que manejar un auto.

¿A quién va dirigido esta pick-ups?

Creo que este producto apunta mucho a las mujeres. Ese sería el ideal del consumidor. Aunque también está diseñada para esos jóvenes de espíritu, deportistas, que les gusta hacer bicicleta o surf. Todo está diseñado para que sea de fácil limpieza e incluso se puede meter una bicicleta.

¿Con quién compite en el mercado peruano?

No me gusta hablar de otras marcas. Hay un mercado pequeño que denominamos mini pick-ups, que representa el 1% de la industria, es decir, más o menos 160 a 165 mil unidades. Y además está el mercado de las king size pick-ups, que representa el 14.5%. Este vehículo no es ni lo uno ni lo otro. Viene a hacer su espacio a codazos en el medio de esos dos.

¿Cuántas se espera vender hacia finales de este año?

Vamos a traer alrededor de 100 unidades para despegar y veremos cuántas llegamos a vender. Conseguir volumen en esta coyuntura es difícil, pero no sabemos cuál es el techo porque es la primera vez que se lanza este vehículo en el mundo Ford.

Por su capacidad de carga (ver En Corto), ¿este vehículo podría ser atractivo para el sector corporativo?

Por supuesto, tiene espacio en el sector de trabajo para aquellos que tienen una empresa pequeña y que requieren mover cosas en espacios urbanos o rurales y que además necesitan un vehículo cómodo para la ciudad. Específicamente consideramos que la Ranger está diseñada para la agroindustria o minería, pero no quita que algunas pequeñas empresas la puedan considerar.

Posee cinco modos de manejo diferentes: Normal, Remolcar/Arrastrar, Resbaladizo, ECO y Deportivo.

A nivel general, ¿cómo va la reactivación del mercado en la industria automotriz?

No veo que la fragilidad del mercado tenga que ver con la coyuntura sino con la oferta. La industria no está mal en Perú. Estamos proyectando vender 175 mil unidades en todos los segmentos, que es un volumen superior al del año pasado.

¿Cuántos fueron en el 2019?

En el 2019 fueron 145 mil y el año pasado, 163 mil. Las variaciones no son grandes. No diría que hay un problema en la industria. Lo que hay en los últimos ocho meses es que hay más demanda que oferta. Eso no se va a regularizar en el corto.

¿Por qué?

La falta de chips a nivel global sigue y también hay una cuestión logística que está complicada y aún más con el problema nuevamente de China con la pandemia. Eso genera puertos congestionados y retrasos de entrega. Cuando se vaya regularizando el tema de los chips, la guerra en Ucrania y el Covid, tendremos una industria más estable.

¿Entonces, podría decirse que Ford mantiene su participación de mercado en el Perú?

Estamos en 2% a la fecha. No nos preocupa tanto la participación, sino que en los segmentos en los que estemos, busquemos estar entre los más presentes. Para eso hay que tener un volumen de venta importante.

De otro lado, ¿cómo ve el tema de la electromovilidad en el Perú?

Me parece que es una oportunidad latente. Desde la AAP se está haciendo mucho esfuerzo para estimularlo. Perú tiene una matriz de generación de energía limpia, hay mineras de litio y cobre y además tiene la necesidad de bajar las emisiones de CO2. Creemos que es fundamental un plan de estímulos de parte del gobierno para ayudar a acercar esa tecnología al usuario como en Colombia y otros mercados donde los vehículos pagan menos impuestos para lograr un mejor precio y que la gente se anime a tener un vehículo electrificado.

¿Cómo estamos en comparación con la región?

En Colombia casi el 9% de la industria es eléctrica y en Perú estamos en menos del 0.8%. Eso es algo que le hará bien al país, que además vende cobre y litio, que es lo que necesitan los autos eléctricos.

¿Hay voluntad de parte de este gobierno?

La voluntad está, hay que legislar y ejecutar. El medio ambiente está en la agenda de todos los gobiernos. El tema es implementar las medidas necesarias para tener un parque automotor limpio.

EN CORTO

Características. La All New Maverick llega en dos versiones. XLT, equipada con un motor 2.0L EcoBoost de 249 HP y 380Nm de torque y LARITAT, que posee todo el equipamiento anteriormente detallado y añade tracción 4x4 y el paquete de equipamiento FX4. Además, el vehículo tiene una caja de transmisión de 8 velocidades automática.