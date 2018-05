Flamengo, un contrato y un camino de dudas

Tras conocerse el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), Paolo Guerrero enfrenta diferentes escenarios.

Primero, la renegociación de su contrato con Flamengo no continuaría.

La directiva del equipo y el atacante estaban en conversaciones desde hace algunos meses.

El deportista había pedido renovar por tres años y mantener el mismo salario. Sin embargo, los 14 meses impuestos por el TAS hacen difícil que el delantero siga en el plantel.

A esto se suma que el vínculo entre ambos culmina el próximo 10 de agosto. Y es que, a pesar de que el club brasileño cree en la inocencia del delantero, ya está en la búsqueda de otro “9”, según Globo Sporte.

Valorización

Desde el 2015, el valor de mercado de Guerrero ha ido disminuyendo (ver infografía). El máximo lo logró en Hamburgo con US$ 8 millones, según TransferMarkt. Su valor actual alcanza los US$ 3.6 millones.

El capitán se posiciona también en el cuarto lugar de los jugadores más valiosos del Perú tras André Carrillo (US$ 7.2 millones), Raúl Ruidíaz (US$ 5.9 millones) y Renato Tapia (US$ 4.7 millones).

Plano legal

Si bien el ‘Depredador’ está fuera del Mundial, aún le queda un camino por recorrer en el ámbito legal.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú, dijo que el deportista podrá presentarse ante el Tribunal Federal de Suiza con el fin de ser absuelto.

“Puede acudir a esa instancia pidiendo un recurso de nulidad del laudo argumentando fallos en el debido proceso, violación de los derechos fundamentales, etcétera”. Precisó, sin embargo, que se trata de un proceso que tarda de tres meses a más. Con cual, en definitiva, no llegaría a Rusia.