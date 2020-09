Hoy comienzan las finales de la NBA en la burbuja de Orlando, en el complejo habilitado en Walt Disney por motivos de pandemia. El título de esta temporada lo disputarán Los Angeles Lakers y Miami Heat.

Para los primeros, será la final número 31 y de esa forma son el equipo que más veces ha llegado a esa instancia. De otro lado, Los Heat han ganado tres anillos y han estado presentes en cuatro finales en los últimos 10 años.

Lo que dicen las apuestas

Por ello, Los Lakers llegan con un claro favoritismo sobre Los Heat, con un 75% de probabilidades de victoria, según la casa de apuestas Betsson. El triunfo de los Lakers en el ‘best of 7’ se paga con la cuota de 1.27.

Por su parte, Los Heat tendrán que echar mano del talento colectivo demostrado a lo largo de esta temporada. Ellos llegan con una probabilidad del 25% de ganar y pagan la cuota de 3.75.

Las estrellas

LeBron James buscará quedarse con este título como una forma de rendir homenaje a su amigo y exjugador de los Lakers, Kobe Bryant. Y es que James y sus compañeros se prometieron reconquistar la NBA bajo la llamada “Mentalidad Mamba”.

Esta forma de motivación toma su nombre en honor a Bryant, que se autodeminó “Black Mamba”. Describe la cultura del esfuerzo y la sed de triunfos que caracterizaron al extinto jugador . “Cada vez que te pones el (uniforme) púrpura y oro, piensas en su legado y en lo que significó para esta franquicia durante más de 20 años”, comentó LeBron al finalizar el último partido que los llevó a la final.

En el equipo rival está Jimmy Butler, que pasó de ser un adolescente sin hogar a convertirse en la estrella que guió a Los Heat hasta la final.

Cuando tenía 13 años fue echado de casa por su madre y pasó varios años viviendo como nómade. Tiempo después sería acogido por la familia de un amigo.

A pesar de todos estos hechos, Butler prefiere no ser recordado con lástima. “No hay nada que lamentar. Me encanta lo que me pasó. Me hizo la persona que soy. Estoy agradecido por los desafíos que he enfrentado”, recalca cuando es preguntado por el tema.