Por: por Martin Fariña, Patronato Teletón San Juan de Dios

Dicen que la Teletón para el Perú de este 19 de junio es de “vida o muerte”, pero es mucho más que eso. El Padre Gustavo Gutiérrez decía que los pobres en el Perú se tutean con la muerte. Hoy, los doctores, enfermeras, comerciantes, adultos mayores, religiosos y empresarios también se tutean con la muerte.

En los últimos 200 años hemos valorado la Independencia pero llegó el momento de poner en valor nuestra Interdependencia.

El joven debe de proteger hoy al anciano ya que si no creamos una cultura de cuidado al anciano, el joven no tiene futuro. Si el empresario no cuida al trabajador, no sobrevivirá la empresa y si el trabajador no cuida de su empresa no tendrá trabajo. Si la ciudad no cuida a las comunidades de la Amazonía, no encontraremos la cura a enfermedades como fue el caso en la última pandemia; gracias a la quinina del Perú se contuvo la malaria en el mundo.

Si las escuelas tradicionales le abren las puertas de manera integrada a los niños con síndrome de Down, autismo, o discapacidad, las escuelas aprenderán de longanimidad. Hoy, es hasta mas importante aprender de longanimidad que de matemáticas. Si asustamos al capital, el capital huirá como buen cobarde que es. Si el capital huye, el desempleo subirá y a mayor desempleo mayor pobreza.

La Teletón por el Perú es la manera de poner en valor nuestra Interdependencia y demostrar que la unión y la solidaridad combatirán el hambre a través de las donaciones de esta Teletón para comedores de Caritas. Podremos ser fugitivos del coronavirus pero nunca de la solidaridad y unión entre peruanos.

Ya sabemos que hacer en la Teletón. Los camarógrafos, artistas, empresarios, futbolistas, trabajadores, surfistas, madres, rabinos, estudiantes, imanes, carpinteros, pescadores, banqueros, moto-taxistas, polistas, bomberos, profesores, gasfiteros, cocineros, agricultores, pastores y todos los demás peruanos en costa, andes y selva y de todas las sangres nos unimos para hacer de las piedras, pan y contagiarnos de esperanza.

Antes de donar, recordemos que vivimos en una tierra que nadie nos prometió pero que está bendecida. Digámosle a nuestros familiares y amigos lo importante que es estar unidos, ser solidarios, y enrumbarnos con esperanza y sin miedos a un Bicentenario donde las cosas serán diferentes pero donde se celebrará siempre nuestra Interdependencia.