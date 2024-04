Taylor Swift está recogiendo los frutos que sembró a los 15 años cuando se convirtió en la artista más joven en firmar con Sony. “Di mi sangre, sudor y lágrimas por esto”, reza en su canción You’re On Your Own, Kid. La cantante estadounidense de 34 años ingresó oficialmente al grupo de multimillonarios, informó la revista Forbes este martes.

A ritmo de country y pop, y con más de 10 álbumes de estudio lanzados, Swift está en su era y, definitivamente, el 2023 marcó un hito en su carrera. Fue seleccionada como la persona del año por la revista Time, dejando atrás a los cerebros que impulsan la Inteligencia Artificial, como Sam Altman, CEO de OpenAI.

Gran parte de la fortuna que ahora posee la cantante, un patrimonio neto estimado en US$ 1,100 millones, proviene de los efectos económicos derivados de su gira mundial “The Eras Tour”, que tuvo 152 fechas a lo largo del año pasado (no llegó al Perú, pero estuvo en Argentina y Brasil, por ejemplo).

“Según varias estimaciones, ‘The Eras Tour’ va camino a convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, con réditos de más de US$ 1,000 millones”, menciona la agencia AFP.

LEA TAMBIÉN: El año en el que Taylor Swift triunfó sobre la IA

Forbes calcula que, desde el comienzo de su carrera, Swift ha ganado más de US$ 500 millones por derechos de autor y conciertos. La cantante no solo interpreta y escribe o coescribe casi todas sus canciones, sino que también las produce, lo que multiplica sus fuentes de ingresos.

Además, su catálogo musical está valorado en unos US$ 500 millones. La revista añade a esta fortuna propiedades por un total de US$ 125 millones, así como un jet privado, estimado en US$ 10 millones. El fuerte aumento de su patrimonio personal se debe también a la película “The Eras Tour”, un montaje de dos de sus conciertos, que recaudó US$ 261 millones en la taquilla mundial.

Así, Taylor Swift se convierte en la primera artista —hombre o mujer— que ha superado el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música. Sus ingresos, sin duda, seguirán creciendo. El próximo 19 de abril la artista presentará su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”, que causa expectativa en su más de 283 millones de seguidores en la plataforma Instagram.

El 3 de agosto, Taylor Swift se presentó en el SoFi stadium, de Inglewood, California, como parte de su gira Eras. (Foto: Emma McIntyre/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management)

Taylor Swift no es la única artista musical que ha entrado en el exclusivo círculo de multimillonarios famosos. Jay-Z, Rihanna o Jimmy Buffett han superado su fortuna, pero con inversiones en actividades no directamente relacionadas con la música.

La influencia de la cantante sigue ampliándose y no se reduce solo a sus seguidores más fieles. Su impacto no ha pasado desapercibido incluso por banqueros y estrategas de inversión como David Kostin, de Goldman Sachs, que citó una línea de unas de las canciones de Swift para explicar a los inversionistas cómo debían actuar de cara al 2024.

“A estas alturas, los gestores de cartera mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que la mejor estrategia de inversión para el 2024 era seguir el consejo de Taylor Swift en la canción de su álbum de 1989: All you had to do was stay”, sostuvo el ejecutivo. “Como homenaje al ícono global [Taylor Swift], nuestra perspectiva de la renta variable de Estados Unidos para 2024 lleva el subtítulo ‘Todo lo que tenías que hacer era quedarte invertido”, mencionó a finales del 2023.

Con información de AFP y Forbes.