Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría para Crecer, reflexiona desde Lunahuaná, su espacio de trabajo durante la semana, sobre el impacto que significaría para la economía una clasificación de la selección peruana al Mundial de Qatar 2022. Las marcas beneficiadas, el ánimo de la gente y los jugadores que deberían aprovechar esta oportunidad pasan por este diálogo que sostuvo con Gestión.

Supongamos que es 14 de junio y Perú ha clasificado al Mundial. ¿Cómo despierta el país ese día?

El impacto será sobre todo emotivo. Va a ser importante desde el punto de vista de la sensación de liberar un poco las tensiones que se tienen hasta ahora porque no teníamos una situación de ánimos tan bajos en la población probablemente desde la época de Sendero Luminoso. Nunca ha habido un nivel tan bajo de expectativa, incluso de autoestima.

¿Tan crítica ve la situación?

Se ha juntado la pandemia con la crisis mundial, el tema de los precios y la crisis política, en la que la gente no vislumbra una salida positiva porque, incluso si hubiera un cambio radical en el gobierno ahorita, no hay nada que nos diga que lo que viene será mejor.

Eso sería a corto plazo. A mediano o largo plazo, ¿podría afectar una clasificación?

Nunca en la historia reciente se ha visto tan baja intención de invertir por parte de los empresarios. Hay un futuro incierto y lo mismo se ve en la población, porque se ve en la intención de compra de bienes duraderos, como vivienda o vehículos, que está paralizado. Frente a esta situación, una clasificación ayudaría muchísimo.

Ahora, entrando al tema de las categorías de marcas beneficiadas por el Mundial. ¿Cuáles serían?

La clásica, la de televisores. La que no se ve tanto en las cifras pero sí tiene mucho movimiento es la textil. Todos estos campeonatos representan ventas importantes de camisetas y confecciones de toda la parafernalia, sobre todo los textiles pequeños, porque no solo las grandes marcas venden, sino también los pequeños fabricantes de Gamarra. Otro sector que está alicaído y que será beneficiado será el de restauración.

Y, por ende, las cervezas…

Sí, sin duda, y también los otros licores. Pero también un cambio importante con respecto a otros años es que la gente ha vuelto a encontrar en el hogar el lugar de celebración. En ese sentido, podría subir todo lo que tenga que ver con mejora del hogar para ver en casa los partidos. Es decir, mobiliario para estar cómodos, parrillas y además los aplicativos de delivery.

Además de ganar aquellas marcas que han apostado por el fútbol estos últimos años, aquellas que, digamos, se “suben al coche” ahora. ¿Es bien visto por el consumidor? ¿Se percata de esto o es indiferente?

La gente no reacciona o no piensa que se quieren aprovechar, no se da eso. En realidad, si alguna se quiere meter ahora, es la oportunidad de hacerlo, sobre todo si están en etapa de lanzamiento sería ideal porque te van a ver, pero les va a costar mucho más. Es como poner un anuncio en el Super Bowl.

Se habla mucho de lo digital ahora. ¿Qué tan importante es este tipo de comunicación en el contexto del Mundial?

La comunicación digital es importante, pero hay que tener en cuenta que el fútbol es un espectáculo que se ve por televisión y en pantalla grande. Quizás algunos lo verán por otro tipo de canales, pero no creo que sea relevante el tema digital en el tema del fútbol. Si tú me preguntas quién ganó el Mundial de Rusia, yo te digo Adidas, Nike, etc. Ellas son las grandes beneficiadas. Eso a la vez le quita un poco de espacio a las nacionales porque la atención de las personas es como una caja que se llena con lo que llega y la publicidad de las grandes va a llegar en mayor volumen.

Entonces, como anunciante, ¿debo estar sí o sí en la tanda publicitaria del Mundial?

Claro, si no estás, es peor. Las marcas internacionales te van a pasar por encima. Por lo menos, tienes que vincularte.

En busca de un referente social

Para Arellano, los jugadores de la selección están desaprovechando la oportunidad de convertirse en ídolos del país. “El último caso que vi fue Paolo Guerrero, quien, además de buen jugador, era un muchacho al que todo el Perú defendía”. Según Arellano, aquello que hace que Messi gane tanto dinero no es solo que juegue bien al fútbol, sino que sea un referente social. “En el caso de los peruanos, nadie está haciendo ese trabajo y están perdiendo esa oportunidad. Al único que se le ve es a Lapadula, pero no se conoce más de él y no vive aquí. Cueva y otros deberían reconsiderar su manera de actuar porque no les hace bien a ellos ni al país”, argumenta.