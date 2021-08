Aun con el cielo gris, Pedro White va en busca de las olas, pues el disfrute que vive sobre ellas sobrepasa cualquier condición climática. Sin embargo, el gerente general de Mercado Libre admite que el surf es un “poco frustrante”.

Hay días en que la marea no ayuda y otros en que cuesta no caerse, explica el ejecutivo argentino de 30 años que llegó al Perú hace más de dos años.

Es un líder joven, ¿se identifica con su generación millennial?

No conozco las características exactas de la generación, pero creo que tengo la ansiedad y ambición por desarrollarme.

¿Qué cree que debe mejorar como líder?

Soy un poco ansioso así que suelo luchar todas las batallas. Pero debo desarrollar un poco de calma y elegir estratégicamente cuáles pelear.

¿La ansiedad le quita el sueño?

Sí, cuando hay muchos tratos por resolver. El querer hacer tantas cosas no me preocupa, sino me ocupa la mente, y a veces eso me da más ganas de estar despierto que dormido.

¿Todo gerente general duerme poco?

No tiene que ver con el cargo, sino con la personalidad. Pero soy sonámbulo, así que no puedo decir que tenga la mejor calidad de sueño (ríe).

¿Qué tanto le preocupa la coyuntura política?

En Argentina también son varios años con idas y venidas de distintos partidos al mando y eso genera incertidumbre. Lo positivo aquí es que el e-commerce tiene todo el potencial de crecimiento. Esa oportunidad está por encima de cualquier vaivén político.

¿Cómo se despeja del estrés y la incertidumbre?

Me gusta mucho el deporte, hacer surf, ando en bicicleta, me gusta leer y aprovechar el tiempo libre en casa con mi esposa y mis perros.

¿Hace cuánto practica surf?

Desde que llegué a Perú. Me pareció necesario en Lima estar cerca al mar. Probé y me uní a un grupo que le gustaba salir en busca de olas.

¿Qué tan difícil es aprender este deporte a su edad?

Uno ve a niños de 6 u 8 años que son cracks. Te das cuenta de lo importante que es adquirir la técnica cuando eres chico por la flexibilidad que se tiene. De grande cuesta mucho más desarrollarla.

¿Qué batalla de liderazgo no le gustaría repetir?

El liderazgo a veces es muy solitario y toca tomar decisiones difíciles e impopulares. Aprendí que lo importante es tomarlas a tiempo. En el pasado he demorado en hacerlo y la situación se empieza a estirar como chicle. Eso a la larga es peor.

¿Afecta el ambiente laboral una decisión impopular?

La comunicación transparente es importante en ese momento. Siempre se toman decisiones creyendo que es lo mejor para todos. Uno puede equivocarse, pero el equipo debe conocer los argumentos detrás. Eso aumenta su sentido de pertenencia y lo compromete con el proyecto.

¿Le preocupa mucho lo que su equipo diga sobre usted a sus espaldas?

Es normal que todos como líderes seamos observados. El equipo manda mensajes explícitos e implícitos. No me preocupa qué se converse, sino que me ocupa que estén bien y saber lo que puedo mejorar. El liderazgo que intento predicar se basa en la retroalimentación y la sinceridad.

¿Tiene olfato para oler esos mensajes implícitos?

Sí, me considero perceptivo. Se puede leer miradas, gestos, pero me gusta buscar espacios para la conversación explícita.

¿Qué ha aportado a su equipo peruano?

Tengo bastante confianza y convicción a la hora de tomar decisiones. Si tenemos dudas para avanzar, empujo al equipo para que el análisis no se vuelva parálisis. Los ayudo a estar muy ocupados en la acción.