Considera que Lima es uno de destinos preferidos de los turistas por todo lo que ofrece su cultura, gastronomía e historia. Además, resalta que el propósito de su equipo es que sus huéspedes puedan sentirse como en casa.

¿Cómo ha sido su adaptación al Perú?

Mi familia y yo nos mudamos en enero y no conocíamos el país. Vivo con mi esposa y mis dos hijas de 4 y 6 años. Este es el cuarto país en el que vive la mayor. Todavía no hemos podido salir de Lima, pero tenemos una lista larga de lugares por descubrir.

Su lengua natal es el inglés y la de su esposa es el español. ¿Qué idioma hablan en casa?

Las niñas hablan español con su mamá, que es de Cartagena, y conmigo hablan inglés. Todavía está pendiente enseñarles francés, porque yo soy mitad francés y mitad irlandés.

¿Cómo se inició en la hotelería?

Empecé mi carrera en el Hotel Casa Fuster de Barcelona como ayudante de recepción, aunque también era botones, portero y recepcionista (ríe).

¿Cómo fue su experiencia en el sector gastronómico?

Llevaba dos años en hoteles españoles cuando surgió la oportunidad de trabajar en Francia y Shanghái con los gemelos Pourcel, dos chefs que son embajadores de la cocina francesa en el mundo. En ese momento cambié de rubro, pero no tardé en regresar a la hotelería.

¿Cuál es la mayor diferencia entre trabajar en Asia o Europa y hacerlo en Latinoamérica?

Llevo los últimos 12 años viviendo en Latinoamérica, Perú es mi quinto país del continente. Yo hablo español y portugués, encuentro a la gente muy cálida y me siento en casa. Aquí veo oportunidades y crecimiento, el turismo siempre ha sido un factor importante y ahora mismo se está desarrollando mucho la industria después de la pandemia.

¿Qué es lo que más le apasiona de este sector?

En estos 20 años he tenido la suerte de ser testigo de eventos extraordinarios con celebridades, políticos y miembros de la monarquía, pero el día a día no es tan divertido ni glamoroso. He pasado por un huracán, un incendio, inundaciones… Lo que siempre debe primar es la pasión por el servicio, la capacidad de adaptación y el ingenio para buscar soluciones.

¿Cómo es el liderazgo que ejerce con sus equipos?

Para mí, ser un líder no es buscar seguidores sino formar a más líderes. Creo que lo más importante para lograrlo es acompañar a cada miembro en el proceso de encontrar su camino profesional. No hay nada más satisfactorio para mí que ver a mi equipo crecer.

El hotel no tiene hora de cierre. ¿Cómo separa el lado profesional del personal?

Esta es una profesión muy humana, está dedicada al servicio, y hay situaciones en las que la prioridad es la familia, no solo para mí sino para mi equipo también.

EN CORTO

Curriculum vitae. Mathieu Seigle tiene una licenciatura en Gestión Internacional y Comercio Electrónico de la Toulouse Business School (Barcelona) y un Master en Marketing y Finanzas de la Cornell University (Nueva York). También ha llevado programas de gestión avanzada de ingresos de hostelería en la misma universidad.