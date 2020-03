Una puerta a otros mundos, sin descuidar el presente

Karina Pacheco

Karina Pacheco

“Será un tiempo largo de cuarentena, qué duda cabe. Así que elegiré algún título clásico y también varias novelas nuevas. Además de literatura, que siempre es una puerta a otros mundos, estoy leyendo bastantes artículos que me explican un poco el presente. Creo que es más bien tiempo de reflexionar y mirar cara a cara lo que viene ocurriendo”, apunta la escritora Karina Pacheco, desde Madrid.

Esta situación no es nueva para la autora de “Lluvia”. Recuerda mucho las noches en vela de la década del 80 leyendo “Breve historia del tiempo”, de Stephen Hawking.

Historias de pestes y la vida a lo ‘Black Mirror’

Santiago Roncagliolo

Santiago Roncagliolo

“Con la nueva peste, me ha dado por descargarme clásicos: Boccaccio, Camus y Defoe, que escribieron sobre epidemias y confinamientos. Aunque me descargué todas esas historias, estoy enfrascado en dos investigaciones, para una novela y un guion. Así que me escapo de la realidad sin dejar de trabajar. Creo que mi trabajo es una suerte. En un caso como este, es mejor que ser taxista o barman, oficios que quedan cancelados sin contacto social”, señala.

“Este capítulo de Black Mirror se está haciendo muy largo. Y no está claro que vaya a tener final feliz”.

Vivir la vida de otros a través de sus biografías

Marco Martos

Marco Martos

“Estoy combinando lecturas entre novedades y clásicos. He releído una gran novela de Leonardo Padura, ‘El hombre que amaba los perros’. Ahora tengo pendiente una novela reciente de Mariana Enriquez, ‘Nuestra parte de noche’.

Además, me estoy inclinando por las biografías: Una de Camus, que se ha puesto de moda, de Herbert Lottman, y luego tengo otra por leer de Clarice Lispector, de Benjamin Moser.

A través de esas biografías puedo vivir la vida de otros, ya que la mía está consumida por el espacio de la casa”.

Entre Robinson Crusoe y Daniel Defoe

Rossella Di Paolo

Rossella Di Paolo Ferrarini poeta, profesora y escritora peruana.

“Durante esta cuarentena, estoy leyendo ‘Las alas de la paloma’, de Henry James. Y releyendo ‘Voces mínimas’, de Alfonso Cisneros Cox. También estoy pensando releer Robinson Crusoe, cuyo subtítulo hoy por hoy podría ser: O el distanciamiento social. Si reescribiera la novela de Defoe, pondría a Robinson rogándole a Viernes que vaya a la isla del costado, y lo imagino también haciendo señales para que se alejen los barcos que vienen a rescatarlo.

Imagino escribir un ensayo para maridar (por fin) a Sartre y Camus, ‘El infierno / la peste son los demás’”.

Preguntas con respuesta

Giovanna Pollarolo

Giovanna Pollarolo

“Cuando declararon la cuarentena, pensé que dentro de todo lo malo había algo bueno: todo el tiempo del mundo a mi entera disposición. Iba a poder leer y escribir. Iba a terminar poemas, cuentos, novelas, guiones a medio hacer.

Y sin embargo, y sin embargo... he leído y escrito NADA. Pienso y pienso. Y podría responder con un poema que escribí hace años: ‘¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo? /He estado limpiando mi casa, Y todavía no termino’.

Y sin contar el miedo, la angustia que causa la incertidumbre, la pregunta que es mejor no hacer ¿cuándo acabará? cuándo, cuándo... Ay, ¡cuánto quisiera tener tiempo para leer novelas!”.

La fantasía no era como esperábamos

Katya Adaui

Katya Adaui

“La fantasía que teníamos de parar algún día, de disfrutar de nuestro trabajo, de no producir, de no ser útiles, no era esta. No es tiempo de ocio. Es de duelo: el mundo que conocíamos no va más. Es desigual este contagio y la forma en que se muere. ¿Cómo se hace cuarentena sin poseer una casa o viviendo al día? Meses después de explotado el virus, ¿por qué recién se habla de una estrategia global que todavía no existe? Leer este tiempo desesperante es repensar con el otro: el mundo ya era invivible para millones de personas. Nos volvemos comunidad ¿o?

No hay nada. No hay nada después de esa o”.