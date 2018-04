Hombres gastan hasta más de US$ 7,000 en cirugías estéticas

La belleza no es solo valorada por las mujeres, es por eso que cada vez más hombres deciden pasar por el cirujano plástico. Así, ya los varones peruanos representan el 40% de la demanda del mercado de cirugía estética y reconstructiva, cuando hace 10 años solo pesaban el 20%, señalan desde la Clínica Javier Prado.

El cirujano plástico del referido establecimiento, Andy

Wiegering, destacó que los hombres entre los 25 a 40 años son los que más demandan este tipo de intervención, en línea con sus mayores ingresos laborales versus otros grupos de edad. Y ya gastan entre US$ 500 hasta más de US$ 7,000, dependiendo del procedimiento.

¿Cuáles son las cirugías más demandadas? Refirió que son la rinoplastia (cirugía de nariz) en las que pueden gastar de US$ 500 a US$ 2,500; la dermolipectomía (cirugía de abdomen) cuyo

costo oscila entre US$ 3,000 a US$ 5,000; la otoplastia (reconstrucción de oídos), alrededor de US$ 7,000, la ginecomastia (reducción de mamas), entre otras.

“Los gastos de los varones en cirugías estéticas y reconstructivas ya son equivalentes a los de las mujeres. Los hombres buscan verse mejor sin dejar de ser varoniles”, anotó.