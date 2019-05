Creadores de Juego de Tronos estarán detrás de la siguiente película de Star Wars

La próxima trilogía de Star Wars que llegará a los cines a partir de 2022 provendrá de los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss. Al menos así lo ha anunciado el CEO de Disney, Bob Iger, anunció hoy en el evento anual Upfronts.



"Tres años es la cantidad adecuada de tiempo para tomar un respiro y restablecerse [después del lanzamiento de The Rise of Skywalker]. Hicimos un trato con Benioff y Weiss, y la próxima película será de ellos", dijo Iger, según ha recogido The Verge.



Cronograma definido

​Disney anunció recientemente su lista de películas para los próximos años. El plan incluye tres cintas de Star Wars que se estrenarán en 2022, 2024 y 2026. No obstante, no se ha adelantado los nombres de las mismas ni la trama.



Los comentarios de hoy de Iger confirman que los escritores de Juego de Tronos (recientemente liberados de sus obligaciones con HBO) obtendrán la primera oportunidad, con la trilogía del director Rian Johnson.



A menos que Disney decida alternar películas de Benioff y Weiss y Johnson que, según The Verge, está dentro del reino de la posibilidad.