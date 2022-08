Después del comunicado de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) en el que se advertía de “irregularidades” en el concurso de licitación y la respuesta conjunta de los clubes Alianza Lima, Cienciano y Universitario que enfatizaba que este podría llevarlos a incumplir las cláusulas contractuales mantenidas con GolPerú, la Federación Peruana de Fútbol anunció a un ofertante por los derechos televisivos en cuestión.

Según su comunicado, recibieron “una muy interesante oferta de 1190 Sports, empresa global dedicada a la gestión y comercialización de derechos deportivos”.

También hicieron público que, junto con la Comisión de Adjudicación de Derechos de Televisión, procederían a la evaluación de esta oferta y posteriormente comunicarían el resultado.

“1190 Sports cuenta con el respaldo financiero de 777 Partners, compañía de inversión privada con foco en segmentos de alto crecimiento que incluye deportes, medios y entretenimiento”, añadió la FPF.

El panorama en otras ligas

Cada liga tiene su dinámica en cuanto a los derechos de transmisión.

En México, por ejemplo, cada club es libre de negociar sus derechos de televisión con los canales (abiertos o de pago) o plataformas de streaming que crea convenientes. En ese sentido, encabeza la lista el club Tigres, que tiene un contrato hasta el 2023 con Televisa y que asciende a US$ 9 millones. Sus partidos son transmitidos por dos canales y una plataforma, según el portal 90 Min.

Otro ejemplo es Brasil, donde los torneos de la Serie A y B del Brasileirao reparten cerca de US$ 350 millones anualmente. Este torneo tiene un contrato vigente hasta el 2024 con el multimedia de O Globo. Asimismo, esta cadena estableció una alianza con Amazon para transmitir la Copa de Brasil, por la cual la compañía de Jeff Bezos pagó US$ 94 millones, según La Tercera.

Es decir, el fútbol brasileño mueve alrededor de US$ 500 millones por concepto de transmisión. Puede parecer mucho, pero el retorno es mayor. Solo en publicidad, los detentores de los derechos ingresaron US$ 474 millones, de acuerdo con la información publicada por UOL.

El panorama en otras ligas de la región cambia dramáticamente. Según el medio chileno, Argentina puede estar cerca de los US$ 110 millones anuales por derechos de TV. Le sigue Chile, con US$ 92 millones anuales, por sobre ligas como la colombiana (US$ 60 millones), uruguaya (42), peruana (33), ecuatoriana (26), paraguaya (22), venezolana (20) y boliviana (16).

EL DATO

Cuestionamientos. La ADFP sostiene que la FPF no ha puesto en conocimiento de los clubes el monto económico por el que se adjudicarían los derechos. Asimismo, cuestiona quién se responsabilizaría de posibles penalidades por incumplir con cláusulas contractuales todavía vigentes.