La cirugía estética goza de un buen momento en el Perú. De hecho, durante la pandemia la demanda por liposucciones, aumentos de mamas y rinoplastias, los tres procedimientos más solicitados, creció en un 30% o 40%, señala Guillermo Wiegering, cirujano plástico y presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“La gente aprovechó estar encerrados en casa. Hoy es muy frecuente y aceptado hacerse una operación de cirugía estética”, refiere.

Por edades, Wiegering indica que hay dos tipos de pacientes. “Los 60 son los nuevos 40. La gente es más activa y vive más. Hay personas con 40 años de vida laboral que tienen que competir con el de 22 años que entra a la empresa y se someten a una operación”, comenta.

Anota que también los jóvenes, en promedio de 25 años, son cada vez más. “Quieren verse bien desde ahora. Felizmente hay sustancias de relleno que evitan que les operemos el rostro, por ejemplo. Esas sustancias fidelizan al cliente y podemos mantenerlos desde los 25 hasta los 35 años”, dice.

Agrega que aún son las mujeres quienes más optan por una operación, pero el interés de los hombres casi se ha triplicado. “Hace 30 años, de 20 pacientes, tres eran hombres. Ahora son ocho”, apunta.

Costos

El costo promedio por una rinoplastia es de US$ 1,500; por aumento de mama, de US$ 2,200; y por liposucción, US$ 1,800. “Dependerá de la experiencia de cada doctor, de qué zona se va a trabajar, la cantidad de volumen de la grasa a sacar, entre otros factores”, explica.

El problema, según Wiegering, es el mercado informal e ilegal. El país tiene en total 538 cirujanos plásticos registrados en el Colegio Médico del Perú (CMP), de los cuales 235 pertenecen a la Sociedad Peruana de Cirugía. Sin embargo, desde esta institución han identificado al menos a 3,000 personas que realizan operaciones de cirugía estética en el Perú.

“Cada vez vemos más secuelas ocasionadas por médicos que no tienen la especialidad de cirugía plástica o incluso por personas que no son médicos”, anota.

Países que lideran en la región

Perspectiva. El país con más cirujanos plásticos y de calidad en la región es Brasil, con unos 5,000 expertos. Colombia es reconocido por los avances que ha hecho en este rubro; y le sigue Perú, dice Guillermo Wiegering tras anotar que nuestro país será sede esta semana del Congreso Mundial ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery Societies).

“Un paciente de EE.UU. prefiere operarse aquí; viene 15 días a Lima, conoce Machu Picchu y se opera. Allá cuesta el doble”, anota y agrega que hay pacientes de Chile, Ecuador y Argentina. “El médico peruano es reconocido porque desde que es residente gana experiencia”.