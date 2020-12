Durante una rueda de prensa celebrada en Palacio de Gobierno el 29 de noviembre, el presidente de la República Francisco Sagasti señaló que se está trabajando para volver a las clases presenciales durante el año escolar 2021, pero deslizó la posibilidad de que estas sean semipresenciales.

“Durante el próximo año, el 2020-2021, hacer una mezcla de que en algunos casos, guardando todos los temas de distancia corporal y distancia física, volver a educación presencial, en otros casos hacer una mezcla de educación virtual y presencial que puedan complementarse, y en otros ver cómo podemos trabajar con educación virtual”, dijo el mandatario.

Por otra parte, también afirmó que para comenzar con este método de enseñanza los servicios higiénicos y otras áreas de higiene deben estar implementadas de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en sanidad, un tema que es prioridad del Ministerio de Educación.

Sobre esto, Gestión conversó con tres expertos en educación acerca de la educación semipresencial y los retos que esta conlleva, así como lo que fue del año escolar 2020 y lo que nos espera para este 2021.

José Carlos Vera, Director General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación; Cecilia Picoaga, Gerenta de Ciudadanía Corporativa de Samsung, y el director de la carrera de educación de la UPC, Manuel Rodríguez, nos comentaron al respecto.

Motivación y conectividad

Los datos oficiales que brindó José Carlos Vera, Director General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, afirman que el 93.4% de estudiantes de escuelas públicas se ha beneficiado a través de alguna de las plataformas de ‘Aprendo en Casa’.

Este 2020 uno de los retos más grandes ha sido la motivación de lo alumnos durante la educación virtual en medio de la pandemia ha sido la conectividad y las capacitaciones de los maestros, por otra parte las piezas claves, además de los profesores, han sido las municipalidades, la traducción del contenido en lenguas originarias y las UGELES.

“La motivación la hemos logrado gracias a los docentes, las familias y campañas de comunicación a través de medios para poder conectarlos y engancharlos. Un gran desafío ha sido capacitar a docentes en TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) también a las familias y estudiantes para que se conecten a ‘Aprendo en casa’, pero la clave han sido las regiones. Las municipalidades y las UGELES, han adaptado los contenidos de ‘Aprendo en casa’ dependiendo de la cultura de la zona, traduciendo los contenidos en idiomas de leguas originarias, reparando antenas de conexión, entre otras”, afirma el funcionario de Minedu.

Por otra parte, Cecilia Picoaga Gerente de Ciudadanía corporativa de Samsung, también comenta acerca de la motivación que el concurso científico ‘Soluciones para el Futuro’ brindó a los escolares durante el 2020.

Soluciones para el Futuro está dirigido a estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de colegios nacionales de todo el país y apunta a desarrollar soluciones a los problemas que enfrentan en su vida cotidiana o que afectan a su comunidad.

“Retos definitivamente encontramos varios que volcamos hacia oportunidades con este tipo de iniciativa, uno de ellos tuvo que ver en como poder animar a los estudiantes a engancharse nuevamente en la educación. En sí hubo desanimo inicial del propio estudiante por este cambio brusco de situación de poder compartir en una escuela, a nivel físico e interactivo, a volcarse en este distanciamiento, por esta razón también un choque psicológico”, comenta Cecilia Picoaga de ‘Soluciones para el Futuro’.

Soluciones para el Futuro está dirigido a estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de colegios nacionales de todo el país. (Foto: Soluciones para el Futuro/Samsung)

Sin embargo, uno de los principales problemas en los que se han visto envueltos los escolares, sobre todo los del colegios nacionales, es en la conectividad.

Ucayali y Loreto son las provincias en las que hay más comunidades rurales, en estas zonas de cobertura con respecto a conectividad se reduce en un 60%.

Además de ello, según indica Manuel Rodríguez, director de la carrera de educación en la UPC, los más afectados no solo son las personas en zonas rurales, sino los chicos de 8 años para abajo. Esto se debe a que por ser los más jóvenes el nivel de interacción que tienen al hacer una clase virtual es muy difícil.

“El grupo más afectado son los niños de segundo grado de primaria hasta abajo, requieren siempre un adulto que esté pendiente es por eso que su adaptación a las plataformas no ha sido el mejor. El sector publico no ha tenido los recursos para adecuarse a las plataformas virtuales desde el principio, los niños tuvieron que adaptarse, ‘Aprendo en casa’ es un programa bueno, pero para su implementación necesita que quien lo va a implementar tenga los recursos, la estrategia es buena y planeada, solo que la implementación no es regular en sectores rurales, a eso le sumas que no hay un adulto que los acompañe y la economía. Esto se ha agravado el tema de la salud mental y el tema de las brechas económicas lo que ha afectado a muchos”, dijo el experto.

La experta de ‘Soluciones para el futuro’ añadió a esto que uno de los grandes retos del 2020 fue adaptar a los profesores a las plataformas virtuales.

“La experiencia del docente también fue interesante porque al encontrase un maestro poco preparado en el sentido del uso de las herramientas tecnológicas pudimos generar que través de guías que compartimos con ellos como canvas o designe thinking. El profesor es un facilitador de mensaje y lograr una interacción de tú a tú, entender la limitaciones del estudiante, los procesos sociales de lo que pasa en casa, generar empatía y lograr una solución”, asevera Cecilia Picoaga.

Retos 2021

Para el 2021 el Ministerio de Salud ha afirmado que será un medio año escolar flexible y gradual. El trabajo remoto se repotenciará, se capacitará a más docentes y en lugares donde no exista la segunda ola, como las 625 instituciones rurales que se beneficiaron durante el 2020, se podrá pensar en clases semipresenciales.

“Más de 30 mil alumnos y 2300 docentes fueron beneficiados, van tres veces a la semana o dos veces ya se han dado este año en 10 regiones rurales, estamos viendo que se pueda dar donde esté todo bien otra vez, se recibirán kits básicos de higiene eso se está trabajando”, dijo José Carlos Vera de Minedu.

El plan de trabajo que tendrán las escuelas el próximo año será de recuperación, se nivelarán a los alumnos durante la primera mitad del 2021 y la segunda se utilizará para completar el año escolar .

Este modelo flexible “se va a quedar el tiempo que tenga que quedarse”, además el factor del traslado de los alumnos de colegios privados a públicos también influirá en las decisiones de clases presenciales o semipresenciales.

“Este año se han registrado 125 mil solicitudes de pase de colegios privados a públicos y se han concretado 110 mil en 12 regiones del país sobre todo en Lima Metropolitana. Por el tema del traslado de niños de privados públicos, se necesitarán más espacios y métodos de protección de la salud, pero es un modelo que viene para quedarse”, confirmó el Director General de Gestión Descentralizada.

El director de educación de la UPC, Manuel Rodríguez, afirma que este sistema semi presencial podría funcionar en el sector privado, sin embargo, en el sector público se utilizaría como una herramienta adicional a la enseñanza presencial.

Además, comenta que los niños menores necesitan asistir a las clases por que estas los ayudan con su desarrollo psicomotor y a socializar.

“Los niños necesitan ir a la escuela todo el día, yo creo que puede existir una enseñanza semipresencial en el mundo privado, pero en el sector publico no. Van a haber herramientas online, pero los niños deben ir al colegio todo el día, es importante. Lo semipresencial ocurrirá, va a ir de a pocos y va a ir migrando hacia eso, los niños van a la escuela para socializarse con otros seres humanos, desarrollar su psicomotricidad, además mientras no todos no tengan agua, internet y electricidad, no ocurrirá”, dice el experto.

