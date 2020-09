Aunque suene exagerado, hacer uso excesivo de las videollamadas resulta estresante. Preocuparse porque no haya una falla de Internet en medio de una transmisión importante, que haya silencio y tranquilidad en su hogar para no pasar por un incidente bochornoso o que el tema de conversación no se extienda demasiado para cumplir con otras labores, acaban con su energía. Y después de varios meses podría sufrir el síndrome “Zoom burn out” (agotamiento por las videollamadas).

¿Realmente necesarios?

“Si esto llega a pasar es porque no existe una política clara de para qué se deben realizar y en algunos casos se pueden percibir como invasivas dado que no existen los límites con respecto al horario laboral y personal en el teletrabajo”, apunta Melissa Marcovich, docente de la carrera de Psicología de la UPC.

Por eso, antes de tener una videollamada, habría que evaluar realmente si es necesario este tipo de reunión. “En algunos casos, no lo es. Hay coordinaciones que pueden hacerse sin cámara”, comenta Verónica Vargas, docente de Lidera UP. Según la experta, las videollamadas demandan más atención que una reunión presencial. “Si son llamadas o coordinaciones puedes estar de pie o haciendo ejercicios y no solo viendo la pantalla”, agrega.

Para Vargas, una videollamada es requerida si los temas a tratar son complejos, cuando pueden generar desacuerdo y es necesario construir alianzas, pensar juntos, estar atentos a la comunicación no verbal, más allá de la voz.

¿Por qué nos cansamos tanto?

Mantener la concentración y el interés dentro de una videollamada es difícil. “Se produce una hipervigilancia al estar atentos a todos los estímulos visuales que recibimos”, explica Claudia Rosales, human capital services director en Career Partners Perú.

Desenfocarse de la computadora para ver hacia otro lado -como haríamos presencialmente- nos puede hacer parecer desatentos en una videoconferencia.

Empatía y reglas claras

Por eso, “es muy importante para las organizaciones y los líderes mantener las reuniones que son imprescindibles para no cargar excesivamente a los colaboradores y aprovechar al máximo el tiempo es prioritario”, enfatiza Rosales, quien aconseja que un moderador apoye el orden de las intervenciones.

Además, para evitar elevar los niveles de ansiedad en su grupo defina cuánto tiempo tomará la junta. “Vivimos con el paradigma de que las reuniones duran horas, cuando podemos tener reuniones hasta en 10 minutos”, cuestiona Vargas. Tome en cuenta cómo podría afectar el desgaste de sus colaboradores en la productividad. “Podrían comenzar la siguiente reunión aun sin cerrar mentalmente la anterior”, advierte Rosales. Asimismo, para evitar ocasionar incomodidad en los colaboradores, Marcovich aconseja establecer reglas claras sobre el uso de cámara y la vestimenta, por ejemplo.