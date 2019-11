Billie Eilish Pirate es la primera artista nacida en este milenio en lograr que su álbum ocupe el primer lugar en los ‘Billboard 200’. Su disco ‘When we all fall asleep, where do we go?’ ya se ha convertido en el más vendido de Norteamérica en 2019.

Su canción ‘Bad guy’ también ocupó el puesto N° 1 en la lista de los ‘Billboard Hot 100’ en septiembre. La joven destronó así a ‘Old Town Road’ de Lil Nas X, canción que se mantuvo 19 semanas como la mejor. El éxito más largo de la historia de la lista salió de la cumbre por Eilish.

Como si no fuese suficiente, la desafiante Eilish también se ha convertido en la tercera artista femenina en contar con récord de sencillos más vendidos de Estados Unidos. La joven de 17 años, comparte este título por detrás de Alanis Morissette y Sinead O’connor, según las estadísticas de los Billboard.

El despegue

¿De la noche a la mañana? Lo cierto es que la cantante tenía 13 años cuando su maestra de danza le encargó componer una canción. No creía posible poder crear algo adecuado para su clase, pues la primera vez que lo hizo escribió sobre un apocalipsis zombie. La artista prefirió darle el trabajo a su hermano Finneas O’Connell, actor en Glee y productor. Eilish puso la voz y subieron la composición a SoundCloud, detalla el portal Vanity Fair.

La canción que grabó finalmente fue ‘Ocean Eyes’. Un single que al poco tiempo de ser compartido en plataformas web llegó a alcanzar cientos de vistas. Imparable. Hoy el video cuenta con más de 169 millones de reproducciones en YouTube y 2 millones en Spotify. A los 15 años, con ayuda de su hermano, ya había conseguido posicionarse en internet. Desde entonces su crecimiento ha ido a ritmo vertiginoso.

Rodeada de arte

Destinada a salir del anonimato y ascender a la fama. La madre de Eilish, Maggie Baird es actriz, productora y compositora en EE.UU. Ha participado en ‘Eragon’, ‘Un hombre inocente´o ‘Life inside Out´, película que ella misma produjo. Del mismo modo, su padre Patrick O’Connell ha contado con diversos papeles en televisión, cine y teatro. Además, su hermano mayor, quien ha acompañado a la artista en su ascenso, también ha participado de exitosas series.