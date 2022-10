“Es un orgullo. Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza. Luego tuve la motivación”, declaró el jugador después de ser anunciado como el ganador del Balón de Oro y protagonista indiscutible de la noche. “Nunca he bajado los brazos y he mantenido el sueño en la cabeza. Hubo un periodo en el que no estaba en la selección, pero no bajé los brazos y trabajé”, añadió antes que los espectadores corearan su nombre. El atacante recibió el premio de manos de Zinedine Zidane, su exentrenador y último francés en haber recibido este honor en 1998.

Benzema tiene un contrato vigente con el Real Madrid hasta el 30 de junio del 2023 y su salario anual es de casi US$ 13 millones. Este representó un crecimiento del 69% comparado a su sueldo anterior en el mismo equipo, que superaba los US$ 7,5 millones. Lo que se ha mantenido es la cláusula de rescisión, que asciende a casi US$1.000 millones.

Aunque se trata de un premio honorífico sin dotación económica, los clubes suelen recompensar estos logros de manera interna.

Año imbatible

El 2022 ha sido un año dorado para el francés. Llegó al Teatro del Châtelet de París con el respaldo de haber sido nombrado Jugador del Año por la UEFA y haber anotado un tanto en el clásico español del que resultó victorioso el Real Madrid.

A lo largo de los 46 partidos de la temporada 2021-2022, el francés anotó 44 goles, marcó 15 asistencias y alcanzó una media goleadora de 0.96, dando un acumulado de 324 anotaciones en todos sus encuentros oficiales con el club. Además, se convirtió en el mayor anotador de la Champions League con 16 soles y en el goleador de LaLiga con 27.

Finalmente, se consolidó como el cuarto máximo goleador de la historia de la UEFA Champions League y llevó a su equipo a ganar LaLiga, la Supercopa de España, la Champions League y la SuperCopa de Europa.

Marcas

Antes de este premio, el jugador de ascendencia argelina ya era considerado un imán para las marcas. Según Nielsen, Benzema cobra más de US$480,000 por publicación en sus redes, lo que lo ubica en el top 10 de jugadores de fútbol mejor pagados por el uso comercial de sus páginas sociales.

Entre algunas de las marcas con las que se ha asociado destacan Fendi, firma de moda italiana de artículos de lujo, y Adidas, con quien tiene un vínculo desde hace más de siete años.

Benzema es de las últimas figuras en añadirse a la lista de embajadores de la marca de lujo Gaultier. La compañía no dudó en resaltar que su colaboración suponía un homenaje a una generación de deportistas que se mantiene en auge que él colecciona gafas vintage, participó en el rediseño de las gafas de la marca “56.6106″.