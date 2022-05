¿Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo? La multimillonaria compra de Twitter que hizo el fundador de las empresas Tesla y SpaceX, ocasionó un duro golpe a su fortuna. ¿Qué fue lo que sucedió?

MÁS INFORMACIÓN: Manejar Twitter podría ser más duro de lo que Musk supone

La revista Forbes proclamó, el pasado marzo, que el magnate estadounidense Elon Musk es el hombre más rico del mundo en 2022 con una fortuna de US$ 219 mil millones. La mayor parte de su riqueza proviene de Tesla, donde tiene el 21% de participación.

El multimillonario, precisamente, para realizar la histórica compra ha empeñado parte de las acciones que posee en la empresa de autos eléctricos, lo que no ha sido bien visto por los demás accionistas.

¿CUÁNTO DISMINUYÓ LA FORTUNA DE ELON MUSK?

Luego de que el consejo de administración de Twitter diera los verde a Elon Musk para comprar de la red social del pajarito azul por US$ 44,000,000, las acciones de Tesla cayeron un 12% en Wall Street, lo que trajo consigo que se borraran US$ 130,000,000, de la capitalización bursátil de empresa automotriz y US$ 29,000,000, de la fortuna de Musk en menos de un día.

Sin embargo, esto no destronó a Musk como la persona más rica del mundo, pues se quedó con un valor estimado -según el rastreador en tiempo real de la versión de Forbes- de US$ 239,200,000. El sudafricano, nacionalizado estadounidense, superaba en esa jornada por US$ 74,000,000 al fundador de Amazon, Jeff Bezos (US$ 165,000,000). Musk tenía US$ 268,000,000 el lunes 25 de abril, antes de confirmarse la compra de Twitter.

Elon Musk en la inauguración de la nueva planta de fabricación de Tesla el 22 de marzo de 2022 en Alemania. (Foto: Getty)

¿POR QUÉ DISMINUYÓ LA FORTUNA DE ELON MUSK TRAS LA COMPRA DE TWITTER?

Además de que Elon Musk ha tenido que desembolsar dinero de sus propios fondos para la compra de Twitter, donde tiene 92 millones de seguidores, el mayor problema ha sido el nerviosismo de los accionistas de Tesla. Quisieron salir corriendo, provocando no solo la caída de las acciones de Tesla, sino también de otras grandes empresas tecnológicas incluidas en el índice Nasdaq, un día después de la compra de la red social.

¿A qué se debe su reacción? Debido a que la mayor parte de la fortuna de Musk proviene de su participación del 21% en Tesla, los accionistas consideran que Twitter será una nueva distracción para el multimillonario, quien ya es consejero delegado de Tesla y de la empresa de cohetes SpaceX.

¿CUÁNTOS SEGUIDORES DE TWITTER TIENE ELON MUSK?

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene 92 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, donde postea mensajes de manera continua. Incluso la batalla por la compra de la red social del pajarito azul, la informó a través de su cuenta.

Sus mensajes han causado controversia, incluso la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. le prohibió tuitear sobre los asuntos de Tesla, después de que un tuit borrara US$ 14,000 millones del precio de sus acciones. En otra ocasión fue demandado por difamación tras un tuit en el que llamó “pedófilo” a un buzo que participó en el rescate de un grupo de chicos en una cueva en Tailandia en 2018 (caso que finalmente ganó Musk).