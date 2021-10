En todo proyecto hay altibajos. Ayer, probablemente, fue un día que dejará más enseñanzas que satisfacciones para el tenista Juan Pablo Varillas. Perdió dos sets a cero contra el español Eduard Steve Lobato por el ATP Lima Challenger y su participación termina en los octavos de final de este torneo. Sin embargo, la primera raqueta del Perú, que ocupa el puesto 117 en el ranking ATP, no se rinde. “Más allá de un ranking, quiero seguir avanzando y alcanzar la mejor versión de mí mismo”, dice.

Y es que para Varillas, estar cerca del top 100 es una motivación muy grande, pues hacia ese lugar apunta. “Hace tiempo que un tenista peruano no estaba cerca a estas instancias y quiero ir por más”, manifiesta el deportista a Gestión.

Humildad

Juan Pablo confía en su capacidad y sostiene que si hace los puntos suficientes en lo que resta del año, puede terminar el 2021 entre los 100 mejores tenistas del mundo, según en conteo de ATP.

Pero haber llegado hasta aquí no ha sido fácil ni mantenerse lo será. Para lograr buenos resultados, Varillas integra un equipo hasta de seis personas, entre los que se cuentan un entrenador, un preparador físico, un nutricionista, un mánager y un psicólogo.

“El tenis es un deporte muy mental y es clave trabajar esa parte”, afirma Juan Pablo, quien admite que la ansiedad le ha jugado malas pasadas en algunos partidos. “No es algo que se soluciona de un día para otro. Sigo luchando contra eso y es muy importante mantener ese entrenamiento mental, quizás durante toda la carrera”, detalla.

“¿Te das cuenta lo que estás logrando, todo lo que generas?”, suele preguntarle su psicólogo. Pero Juan Pablo trata de no pensar mucho en eso. “Estoy tranquilo con lo que vengo haciendo y en verdad uno no se da cuenta, no se pone a pensar en esas cosas. Siempre trato de trabajar con humildad”, comenta el deportista de 25 años.

Presupuesto

En cuanto a cifras, Varillas dice que competir en estas instancias requiere de un presupuesto anual que actualmente está alrededor de los US$ 100,000. Para costearlo, recibe ayuda del IPD, de la Federación Peruana de Tenis y de lo que pueda conseguir en auspicios. Estos tres, juntos, ofrecen un apoyo económico que como máximo llega al 40% de todo lo que necesita para seguir avanzando en su carrera. “El resto lo pago yo”.

Varillas tiene hasta este año un contrato de auspicio con Diners Club Perú. Y ahí dejamos de contar. “Es bastante difícil conseguir auspicios, sobre todo tras la pandemia. En el Perú el tenis no es un deporte popular y entiendo a las marcas. Pero trato de estar tranquilo, de no pensar en eso porque sería una presión más”, explica.

Según los registros de ATP, Juan Pablo ha conseguido este año US$ 123,774 en premios económicos por los torneos que jugó. Y si hablamos del total ganado durante toda su carrera, donde se combinan campeonatos en singles y dobles, la cifra asciende a US$ 306,799. Sin embargo, el tenista sostiene que a estas cifras hay que descontarle los impuestos que se pagan en cada país donde se disputa. “Después de eso se ve lo que en verdad he ganado”, apunta.