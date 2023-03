¿Qué está pasando con la aplicación CBP One? La app del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que desde el 18 de enero de 2023 se empezó a utilizar para atender las peticiones de asilo de originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, afronta serias críticas, sobre todo, al momento de que personas de “piel oscura” deben tomarse la foto para llenar la solicitud.

La intención de esta app es evitar las detenciones masivas en la frontera, como se venía dando en el 2022 y, además, acabar con el tráfico de personas, a través de los llamados “coyotes”, pero ha dificultado el paso a las inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Los problemas técnicos y los pocos cupos que ofrece son un obstáculo.

A diario, de acuerdo con un reporte de The Washington Post, solo hay entre 700 y 800 citas disponibles en la CBP One, cuando hay unas 100 mil personas tratando de ingresar. Las citas suelen acabarse en un lapso de cinco minutos y, debido a los problemas técnicos, hay que ingresar varias veces a la app.

¿QUÉ ES CBP ONE?

Es una aplicación para celulares de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, que impulsó el gobierno del presidente Joe Biden. Te permite enviar información sobre ti y los miembros de tu familia que quieren entrar al país, a quienes les darán cita en uno de los controles fronterizos seleccionados. Allí, deberán explicar el motivo de la solicitud de asilo en Estados Unidos para que las autoridades correspondientes decidan si pueden o no entrar.

Buscan que los migrante crucen de manera formal (Foto: EFE)

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE TIENEN LOS INMIGRANTES DE “PIEL OSCURA” CON EL CBP ONE?

Alrededor de 35 congresistas demócratas solicitaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, resolver los problemas con la aplicación CBP One, la cual incluso afecta a inmigrantes por su tono “de piel más oscura”.

El problema es que los inmigrantes con piel “más oscura” enfrentan problemas para que sus fotografías sean reconocidas o sus aplicaciones sean procesadas.

“Algunos inmigrantes, particularmente aquellos con tonos de piel más oscuros, han informado que CBP One rechaza las fotos requeridas, retrasando o rechazando sus solicitudes”, dice la carta enviada a Mayorkas. La toma de fotos afecta, además, a los bebés, niños y personas transgénero.

La petición de los congresistas es respaldada por varias organizaciones que trabajan con inmigrantes, como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), Abogados para el Buen Gobierno, Witness at the Border, Kino Border Initiative, Quixote Center, entre otras.

“La gente intenta por horas tomar una simple foto, y la aplicación no puede reconocer sus rostros”, dijo a The New York Times Guerline M. Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, una organización que ayuda a las personas que buscan asilo.

“Los inmigrantes intentaban de todo. En las tiendas, estaba demasiado oscuro; afuera, el sol brillaba demasiado. Nada de eso estaba funcionando”, agregó Jozef.

DETENCIONES EN LA FRONTERA

Un total de 2,76 millones de migrantes fueron detenidos en el año fiscal 2022, que finalizó en septiembre, y la afluencia se atribuyó a un aumento de solicitantes de asilo de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, detalla la BBC.

En enero de 2023, las detenciones en la frontera fueron 128,410 un 42% inferiores a las 221,675 registradas en diciembre de 2022. Los activistas, sin embargo, atribuyen la cifra a los problemas técnicos de la aplicación CBP One.