Vermeer es meticuloso en los detalles, manipula la luz, refleja el interior de las casas holandesas de aquel entonces y, a través de mapas del mundo que aparecen en algunos de sus cuadros, de cartas que sus personajes femeninos leen o escriben, da la visión de una Holanda poderosa que conquista y viaja. A pesar de su reducida producción, es considerado como uno de los grandes genios de la pintura occidental.

La muestra, que exhibe solamente seis cuadros, incluye tres de Vermeer: Joven con Sombrero Rojo (c.1669), Mujer con Balanza (c.1664) y Dama Escribiendo (c.1665), y revela hallazgos importantes que confirman que un cuadro atribuido a Vermeer, Joven con una Flauta (c. 1669-1675), no es un cuadro del artista sino, probablemente, de un discípulo suyo. Este hallazgo de los conservadores del National Gallery de Washington arroja también un dato interesante y hasta ahora desconocido: que el artista pueda haber tenido un taller en los últimos años de su vida. Se piensa que la intención no fue otra que imitar la técnica del maestro y que es más bien en el siglo XX que el cuadro se atribuye a Vermeer. Este descubrimiento coincide con dos falsificaciones de la misma época que son parte de la muestra y fueron atribuidas a Vermeer en el momento en que ingresaron a la colección como parte de una donación en 1937.

Joven con una fauta (Foto: commons.wikimedia)

Vermeer es un artista cuyas obras han sido falsificadas a lo largo de la historia y solo siglos después se ha comprobado que lo eran. La tesis que desarrolla la muestra permite comprender qué hace que un Vermeer sea un Vermeer, qué técnicas y materiales usó, cómo aplicaba los pigmentos y por qué es considerado uno de los artistas más trascendentes del barroco holandés.

Claves

La National Gallery de Washington D.C. está ubicada en la 6ª. y Constitution Avenue N.W Washington D.C..

Está abierta de lunes a domingo de 10:00 a. m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

La National Gallery es una de las colecciones más importantes de arte del mundo, que cuenta con alrededor de 150,000 obras, entre pinturas, esculturas y grabados. Entre ellas está la única obra de Leonardo da Vinci en Estados Unidos, el retrato de Ginevra Benci, realizado en Florencia entre 1474 y 1478, antes de su partida a Milán.

Sobre la autora

Liliana Checa es bachelor y máster of Arts por la Universida de Nueva York (NYU) y máster of Philosophy por el King’s College de la Universidad de Londres. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la escuela de arte Corriente Alterna y en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL). Actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es panelista de la plataforma colombiana de difusión de la cultura www.ilustre.co