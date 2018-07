Disney confirma que la quinta entrega de Indiana Jones se retrasa hasta el 2021

La quinta entrega de la saga de aventuras 'Indiana Jones' llegará finalmente a los cines el 9 de julio del 2021, dos años después de la fecha prevista inicialmente, informó hoy Disney en un comunicado.

En marzo del 2016, Disney anunció que Steven Spielberg y Harrison Ford unirían sus fuerzas una vez más para rodar otro capítulo de la franquicia, que llegaría a los cines el 19 de julio del 2019.

Sin embargo, en abril del 2017 el estudio apuntaba que el proyecto se retrasaba hasta el 10 de julio del 2020.

Hace unas semanas, medios de comunicación especializados avanzaron que el rodaje de la película, que debía empezar en abril del próximo año en el Reino Unido , se había pospuesto nuevamente.

Fuentes próximas a la producción indicaron a la revista Variety que el problema radicaba en el guion de la historia.

De hecho, la web especializada Collider avanzó que Jonathan Kasdan, hijo de Lawrence Kasdan, guionista de "Raiders of the Lost Ark" -la primera entrega de Indiana Jones-, había sido contratado para elaborar un nuevo libreto.

David Koepp, autor de la anterior entrega de la saga, "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", fue el encargado de redactar el guion original de este quinto título.

Las entregas anteriores de la saga ('Raiders of the Lost Ark', 1981; 'Indiana Jones and the Temple of Doom', 1984; 'Indiana Jones and the Last Crusade', 1989; e 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', 2008) han recaudado casi US$ 2,000 millones en la taquilla mundial.