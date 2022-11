“El promedio de incremento de venta es casi del 30% durante la campaña navideña”, apunta el ejecutivo. En este crecimiento de ventas, las más beneficiadas son las cadenas, que pueden vender hasta 40% más que un mes normal, mientras que una librería pequeña puede llegar a incrementar sus ventas en aproximadamente un 20%.

Según Sergio Galarza, gerente general de Crisol, en estas fechas las ventas se incrementan un 40% frente al mes anterior y el gasto promedio por persona se incrementa en 5%.

Luis Felipe Casas, country manager de la librería online Buscalibre.pe coincide en que en diciembre el crecimiento de ventas puede ser entre un 35% y 40%. Asimismo, sostiene que durante la época navideña los clientes pasan de adquirir 2.4 unidades a 3.3 libros. Esta cifra también se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con la librería, en el 2019 el ticket promedio por cada compra era de 1.3 libros. Así, en general, Casas indica que “diciembre puede llegar a representar entre el 15% y 18% de la facturación anual”.

Géneros con mayor demanda

Un género que ha tenido gran aceptación y que durante estas fechas vende muy bien, según los voceros consultados, es el de literatura juvenil. En ese sentido, de acuerdo con Moretti, hay librerías que aumentan su stock de este tipo de obras hasta en un 20% para satisfacer las demandas de los compradores.

Luego de la literatura juvenil, la infantil y la de desarrollo personal son otras temáticas que levantan sus ventas tanto en abril como en campaña navideña, según los voceros de Crisol y Buscalibre.

En el caso de algunas cadenas como Crisol, más allá de los libros, otra categoría que tiene gran aceptación es la de agendas y la línea de complementos como rompecabezas, juegos educativos y merchandising de sagas literarias, que se vuelven alternativas para regalar.

Casi a niveles prepandemia

De acuerdo con el directivo de la CPL, este año el sector editorial aún no alcanzará niveles prepandémicos, pero admite que la diferencia con el 2019 no es abismal. “El primer trimestre siempre es muy bajo, pero este en particular lo fue más. A partir de abril el mercado se ha nivelado”, señala.

Lo que sí ha tenido niveles prepandemia fue la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), según Moretti, cuyo movimiento comercial fue similar al 2019. Asimismo, luego de la feria del libro Ricardo Palma, que culminó hace poco más de una semana, la CPL no planea realizar otro evento durante diciembre. “El flujo del público ha sido de 30 mil personas durante los fines de semana. Consideramos que esta feria ya generó un impulso suficiente para que llegue hasta la campaña navideña”, dice.