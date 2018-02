En el Rímac, Alejandro y José Torres Liza eran conocidos como los hermanos pakines. Esto sirvió de inspiración –años después– para darle nombre a la agrupación que los haría conocidos: Los Pakines.

Ambos, actuales directores musicales del grupo de cumbia, crearon temas como “Caramelo de menta” y “Amor de fantasía”, considerados por Apdayc como joyas de la música, y popularizaron otras canciones como “El venado” y “A dónde irás”.

¿Cómo ven al mercado de la cumbia en comparación con el de la salsa?

Alejandro: La salsa ha ganado espacio. Lógicamente, en el ADN del peruano están ambos géneros. Sin embargo, creo la cumbia todavía tiene una buena ventaja sobre el mercado de la salsa.

¿Siempre han competido con la salsa?

Alejandro: Sí, y esa competencia viene de muchos años. Cuando salió la salsa romántica, nosotros sacamos cumbia romántica y grabamos “A dónde irás”.

Tras 45 años en la música, ¿cuál es el diferencial del grupo?

José: Como en el fútbol, hay buenos jugadores que necesitan un buen entrenador para llegar a tener éxito, en nuestro caso también. Eso fue nuestro diferencial: trabajar con buenos músicos y arreglistas.

¿Y en cuanto a su sonido?

Alejandro: Saber qué es lo que quiere el público es importante, porque los gustos van cambiando. Hemos ido variando en ritmos, sí, pero no nuestro estilo característico.

¿Cómo influye el cambio generacional del público?

Alejandro: Hay un público que ve a Los Pakines desde los inicios, desde que éramos un grupo instrumental, pero también tenemos que ir viendo al público más juvenil.

José: Para esto hay que ir haciendo cambios y no solo quedarse en un sonido, un tipo de cumbia.

¿Para llegar a este público usan las redes sociales?

Alejandro: Estamos en Facebook y planeamos lanzar pronto la página web de la banda, donde contaremos la historia de Los Pakines que no muchos conocen, así como incluir nuestras canciones.

¿Es rentable tener una agrupación de cumbia?

Alejandro: Si tienes un estilo propio, haces las cosas bien y tienes llegada al público, sí.

José: Si te preocupas en mejorar musicalmente mantendrás un público. Esto nos ha dado buenos resultados y hasta ahora no nos podemos quejar.

¿Cómo van los contratos hasta ahora?

Alejandro: Bastante bien. Estamos contentos que, a pesar de tener 45 años de trayectoria, el público nos sigue buscando y llamando para hacer shows en diferentes partes del Perú.

José: Tenemos presentaciones hasta el mes de abril, por ahí uno en mayo.

¿Hay algo tentativo para Fiestas Patrias?

Alejandro: No, recién en marzo los empresarios comienzan a llamar. Antes hemos estado por Estados Unidos para esas fechas, así que esperemos que este año también.

¿Son convocados para fiestas privadas?

Alejandro: Mucho. Hay personas que han sido fanáticos de Los Pakines desde sus inicios. También trabajamos mucho en bodas de plata, de oro.

¿Tienen requerimientos para estas presentaciones?

Alejandro: Sí, básicamente en cuanto a sonido, el cual es muy importante para nosotros. Cuando el público escucha en buena calidad a un artista, el éxito está asegurado.

José: Antes de cada presentación, estamos cuatro o cinco horas antes para probar sonido. Nos nos gusta improvisar.

¿En qué se basa un show de Los Pakines?

Alejandro: En música variada. No solo tocamos temas de Los pakines, sino mezclamos con otras canciones que sean bailables.

José: Hacemos también que la gente participe, que trabaje con nosotros. Eso es el éxito de la fiesta.

¿Cómo manejan a su equipo interno?

Alejandro: Es importante tener una amistad con todos los integrantes, no solo ser la figura del director que ordena.

José: Asimismo, es importante que sean buenos músico, porque no todos pueden hacer la música de Los Pakines. Algunos se adaptan y otros no, entonces tenemos que ir probando.

Alejandro: Y en lo personal, además, buscamos tener un grado de compañerismo y confianza.