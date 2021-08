La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea sobre la realidad. Muchas veces se suele discriminar a una persona, al considerar que carece de este rasgo, por ejemplo, si reprueba alguna materia, no aprende a bailar o tocar algún instrumento. Lo cierto es que es que hay diversos tipos de inteligencia y las personas destacan más en algunas cosas que otras. ¿Quieres saber qué tipo de inteligencia tienes? No te pierdas esta nota.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE INTELIGENCIA?

A continuación, nombraremos doce distintos tipos de inteligencia, de seguro te sentirás identificado con uno o más de ellos. ¿No les han pasado en el colegio que el compañero que no destacaba en matemática terminó siendo escritor, o el que no le atinada al arco de fútbol, ahora es doctor? Esta lista nos enseñará a entender que no todos somos iguales, que tenemos diversas potencialidades y capacidades. Descubre cuál es la tuya.

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

Se trata de la habilidad de dominar el lenguaje. Este tipo de inteligencia no solo incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística tienen una sensibilidad especial por el significado de las palabras y el orden en el que van, así como los sonidos, los ritmos, la métrica, etc. Un ejemplo de las personas con inteligencia lingüística son los escritores o los poetas.

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

Las personas con inteligencia lógico-matemática tienen la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos, entre ellas destacan un matemático o científico. Se trata de la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica y la habilidad de resolver problemas matemáticos. La rapidez para solucionar problemas matemáticos es el indicador más habitual para determinar cuánta inteligencia lógico-matemática posee un individuo.

INTELIGENCIA ESPACIAL

La inteligencia espacial se enfoca en la capacidad humana de poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas y, además, es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades: imaginación dinámica, manipulación de las imágenes, habilidades gráficas artísticas o razonamiento espacial, entre otras. La gente con alta inteligencia espacial es muy buena haciendo puzzles o dibujando. Entre las personas con este tipo de inteligencia destacan los escultores, arquitectos, pintores o pilotos son ejemplos de individuos con alta habilidad espacial.

INTELIGENCIA MUSICAL

En la inteligencia musical destacan las personas que tienen una capacidad enorme por elaborar piezas musicales, pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento. Estas personas aventajadas en el aspecto musical tienen una inteligencia musical alta, lo que les permite tocar instrumentos y leer o componer piezas musicales con facilidad.

INTELIGENCIA CORPORAL Y CINESTÉSICA

En este tipo de inteligencia destaca la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Las personas que destacan con esta habilidad son los bailarines, actores o deportistas.

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

La inteligencia intrapersonal comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también incluye el entendimiento de la condición humana. Los psicólogos, filósofos o los escritores, generalmente tienen una alta capacidad en este tipo de inteligencia. Este tipo de individuos, además, suelen gozar de un mayor bienestar emocional y psicológico.

INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Las personas con inteligencia interpersonal son capaces de interactuar con los demás de manera eficiente, pues son capaces de entender, empatizar y comunicarse apropiadamente. Poseen la habilidad de discernir las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos, o los objetivos y metas de otras personas. Los políticos, profesores o actores son aventajados en este tipo de inteligencia.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal, y está compuesta por cinco elementos: autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios: minimiza los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales, mejora el rendimiento laboral y sigue la lista.

INTELIGENCIA NATURALISTA

La inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En el pasado, este tipo de inteligencia era sumamente importante para la supervivencia. Los biólogos, campesinos, botánicos o cazadores dominan este tipo de inteligencia.

INTELIGENCIA EXISTENCIAL

La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Gardner y éste la define como “la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias como el amor a otra persona”. Trata de la búsqueda de sentido, el autoconocimiento, poseer una propia escala de valores morales, el gozo estético o el sentido de misterio son algunas de las manifestaciones de este tipo de inteligencia, que puede cultivarse con la práctica de la meditación, la contemplación o el ejercicio de filosofar y dialogar.

INTELIGENCIA CREATIVA

Las personas que poseen esta inteligencia siempre están un paso por delante de los demás y constantemente están innovando. Estas personas poseen una alta inteligencia creativa. Se caracterizan por la fluidez de su capacidad para producir muchas ideas; la flexibilidad, para para ver y abordar las situaciones de formas diferentes; y la originalidad, para fabricar respuestas poco habituales o novedosas.

INTELIGENCIA COLABORATIVA

La inteligencia colaborativa es un nuevo concepto de inteligencia en el entorno organizacional. Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto y está basada en la idea del trabajo en equipo, tan necesario para las empresas de hoy en día. El trabajo en equipo es una de las competencias que más valoran los reclutadores y ante esta nueva necesidad a la hora de encontrar trabajo.