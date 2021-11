La demanda de bicicletas se incrementó desde la pandemia, pero dada el alza del precio en las importaciones hubo un aumento en el costo de inversión para iniciarse en este deporte. Antes se podía comprar una bicicleta a S/ 250 y ahora el precio va desde los S/ 600 a S/ 1,500 más el kit de accesorios, que sumaría un gasto inicial de entre S/ 700 y S/ 1,600, solo en la categoría básica, indicó la Asociación de Ciclistas del Perú (Aciper).

Cabe precisar que, antes el precio del flete de un contenedor podía estar entre US$ 2,500 y US$ 4,000 y ahora no baja de US$ 18,000.

La inversión inicial para ser ciclista no solo depende de tener una bicicleta, es importante comprar un kit de accesorios para salvaguardar su seguridad en la calle, dado que en este año se han reportado más de 20 ciclistas fallecidos.

El kit de accesorios debe incluir un casco, luces delanteras de color blanco y traseras de color rojo (desde S/ 70), elementos sonoros como timbre o pito (entre S/ 5 y S/ 40), franjas reflectantes (desde S/ 4) y sistema de frenos (entre S/ 10 y S/ 15). Es decir, un promedio de S/ 100 para el kit de accesorios.

En el caso de las bicicletas de categoría profesional, los precios van desde los US$ 1,000 a US$ 5,000, lo cual aumenta aún más la inversión inicial.

“El usuario va cambiando la bicicleta de acuerdo a las necesidades, usándola en un inicio para ir a trabajar y luego se animan a nuevas experiencias. Usualmente se inicia como ciclista urbano, luego de tipo recreativo y descubren que les gusta competir, por eso invierten un poco más”, señaló la presidenta de Aciper, Carlota Pereyra.

Las marcas de bicicletas más demandadas por los peruanos son Monark, Oxford, Trek y Specialized. En el caso de Monark, esta marca tiene la línea Monareta, la cual es más barata.

“La marca Santa Cruz es de las más costosas, por lo general las traen para personas con mayor posición económica y se ven por las calles de Lima”, expresó.

Mantenimiento

Los precios para el mantenimiento de una bicicleta van a variar dependiendo del uso de cada usuario. En caso de que su uso sea exclusivo para pisos asfaltados como las calles de Lima, el precio básico, que no incluye desarmado, va desde los S/ 40. Lo recomendable es que sea por lo menos dos veces al año.

Los más especializados y que si incluye el desarmado de la bicicleta con aceitado están entre S/ 120 y S/ 150 en caso de que el usuario lo use para tipo deportivo y el mantenimiento debería ser cada mes, dada la exposición de la bicicleta.

En ese sentido, la demanda de ciclistas influenció en el crecimiento de clubes para este deporte, hasta el 2019 habían unos 70 clubes de ciclismo en Lima, pero actualmente la cifra es de 200 en la categoría de deportivo y recreativo.

